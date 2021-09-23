İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda, 566 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekora daha; Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bakan Soylu, Hakkari'deki uyuşturucu operasyonunda 566 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu - Son Dakika