Bakan Soylu, Hakkari'deki uyuşturucu operasyonunda 566 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda, 566 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

"EMEĞİ GEÇEN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekora daha; Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.