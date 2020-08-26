Bakan Soylu hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kadın serbest - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu hakkında sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Hülya B. (46), sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Almanya doğumlu Hülya B.'nin sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğunu belirledi. Hülya B.'nin Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde kaldığı belirlendi. Şüpheli kadın, dün Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kaldığı otelde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Hülya B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.