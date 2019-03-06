Bakan Soylu: "Halihazırda Faili Meçhul Kadın Cinayeti Yoktur.
16 dakika önce
Bakan Soylu: "Halihazırda faili meçhul kadın cinayeti yoktur.
Bakan Soylu: "Halihazırda faili meçhul kadın cinayeti yoktur. Suçluların yüzde 82,4'ü yakalanmış, yüzde 16,2'si olayı müteakip intihar etmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:19 Kaynak: AA
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