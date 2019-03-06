Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Halihazırda Faili Meçhul Kadın Cinayeti Yoktur.

Bakan Soylu: "Halihazırda Faili Meçhul Kadın Cinayeti Yoktur.

16 dakika önce

Bakan Soylu: "Halihazırda faili meçhul kadın cinayeti yoktur.

Bakan Soylu:
Bakan Soylu: "Halihazırda faili meçhul kadın cinayeti yoktur. Suçluların yüzde 82,4'ü yakalanmış, yüzde 16,2'si olayı müteakip intihar etmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:19 Kaynak: AA

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