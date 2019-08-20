Bakan Soylu: Halkın helal oylarıyla terörü belediyelerde merkez haline getirenlere sessiz kalamayız
57 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili "Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler" ifadelerin kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Diyarbakır
, Van
ve Mardin
Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili "Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler" değerlendirmesinde bulundu.
Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Ankara
Göç Değerlendirme Toplantısı"na gelişinde gazetecilerin üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Soylu, operasyonların devamı gelecek mi?" şeklindeki soruya "Devlet işliyor, hukuk işliyor, demokrasi işliyor ve süreç işliyor" sözleriyle cevap verdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:59
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