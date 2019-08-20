Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: Halkın helal oylarıyla terörü belediyelerde merkez haline getirenlere sessiz kalamayız
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Bakan Soylu: Halkın helal oylarıyla terörü belediyelerde merkez haline getirenlere sessiz kalamayız

52 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili "Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler" ifadelerin kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili "Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler" ifadelerin kullandı.
Süleyman Soylu, Diyarbakır, Mardin, Van, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:03 
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