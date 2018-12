Bakan Soylu: Harekatların Ardından 291 Bin 790 Suriyeli Geri Döndü (2)

EDİRNE GÖÇ İDARESİ'Nİ ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzensiz Göçle Mücadele 2'nci Koordinasyon toplantısının ardından Edirne Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti.

EDİRNE GÖÇ İDARESİ'Nİ ZİYARET ETTİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzensiz Göçle Mücadele 2'nci Koordinasyon toplantısının ardından Edirne Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez önünde Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu tarafından karşılanan Soylu, birimleri gezerek Afganistan uyruklu çocuklarla sohbet etti, hediyeler verdi. Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezi'ndeki görevlilerle de sohbet eden Soylu, gösterdikleri performansın farkında olduklarını belirterek, "Hem işimizi yapacağız hem de buraya gelenlerin insanilik ölçüsündeki bizden beklentilerini yerine getireceğiz çünkü vicdanımız, merhametimiz var. Onları tekrar memleketlerine gönderiyoruz, Türkiye ile ilgili iyi duygulara sahip olmalılar, onların da çocukları, etrafları, komşuları var. Pakistan dediğiniz memleket, Kurtuluş Savaşı'nda hanımlarının kollarındaki bilezikleri gönderip silah almamızı temin eden, kalan bir miktar paranın da İş Bankası'na sermaye olarak verildiği bir memleketten bahsediyoruz. Bizim insanlarımız onlar. Oradaki fakirlik, yoksulluk, iç terörizm hepsi iç içe geçmiş. Edirne bu konuda bizim gözbebeğimiz" dedi. Bakan Soylu, beraberindekilerle Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesini gezdi. Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun eşlik ettiği Soylu, burada karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.



'ERDOĞAN, DIŞ POLİTİKAYI AYA ÇIKARDI, ONLAR YAYA KALDI'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından AK Parti Edirne İl Başkanlığı'na geçti. Bina önünde partililerin yoğun ilgisiyle karşılanan Soylu, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe ve Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz ile birlikte parti binasına çıktı. Buradaki toplantı salonunda konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3-4 yıldır dış politikayı eline aldığını belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan, çok dış politika biliyorum diyenlere çarığını ters giydirdi. Çok dış politika biliyorlardı, bizden başka kimse bilmez diyorlardı. Erdoğan 3-4 yıldır dış politika da her şeyi eline aldı, öyle bir örgü ördü ki öyle bir tablo ortaya koydu ki bütün dünyanın hayranlığını kazanan, doğrunun yanında olan her attığı adımda, bazen hoşlarına gitti, bazen gitmedi. Dış politikayı biz yapmazsak yanlış yerlere gider diyenlere dış politikanın nasıl yapılacağını A'dan Z'sine kadar öğretti. Tayyip Erdoğan dış politikamızı aya çıkardı, onlar yaya kaldı" dedi.



'UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLER 941'DEN 380'E DÜŞTÜ'



İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları anlatan Soylu, halkın refah ve huzurunu artırmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Hırsızlık, trafik kazalarındaki ölümler ve uyuşturucuya bağlı ölüm vakalarının sayılarını açıklayan Soylu şunları söyledi:



"Hırsızlık bir ilimizde 1 puan bile düşse çok mutlu oluyoruz. İstanbul'da hırsızlık sayıları günlük 78'den 57'ye düştü. Ankara'da 30'dan 11'e kadar düştü, İzmir'de 9 rakamlarına düştü. Uyuşturucuyla mücadele de aynısı. Ben bir söz söyledim ya bana kızdılar 'Okulların önünde uyuşturucu satanları görürseniz polisimize ayaklarını kırın' dedim. Bana kızdılar onu neden söyledim biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız bize 'bu meseleyi bitireceksiniz' diye talimat verdi. 2016 yılında uyuşturucuya doğrudan bağlı ölümlerin sayısı 920 olmuş, 500'den 920'ye çıkmış. Neden? Bu sentetik uyuşturucudan, kimyasal uyuşturuculardan. Sonra 2017 rakam 941, baktım ki yükseliyor. Bu daha fecahat durumlara gidecek. Hemen arkadaşları topladık ne olursa olsun bunu bitirmemiz lazım. Bu rakamların hepsi Adli Tıp rakamları, şu anda Kasım ayı ortasına kadar geçen yıl 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 380'e kadar düştü. Bakalım yılsonu nereye tamamlanacak. Ama mücadelemiz bitmiyor, aynı şekilde devam ettireceğiz. Trafik kazalarındaki ölüm oranı ilk ayda daha fazla bir ölüm oranı varken, artmışken denetimleri arttırdık geçen yıla göre ölüm oranı yüzde 5.7 düştü. Hanımefendiler, beyefendiler trafik kazalarında yılda 7 bin 400 kişi ölüyor. Bu büyük bir rakam, emniyet kemeri konusunda birbirimizi uyaralım."



'MAĞARADAKİ TERÖRİSTLER ÇIKMADI, ETKİSİZ HALE GETİRDİK'



İçişleri Bakanlığı olarak terörle mücadele konusunda yapılan çalışmaları da anlatan Bakan Soylu, PKK terör örgütüne son 30 yılın en düşük katılımının bu yıl gerçekleştiğini söyledi. Tunceli'de 550 metrelik mağarada tespit edilen teröristlerin tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmadığını ve hepsinin etkisiz hale getirildiğini belirten Soylu, "Aynı zamanda birincisi terörle mücadele de son 30 yılın terör örgütüne en düşük katılımının gerçekleştiği bir yılın içerisindeyiz. İkincisi terör örgütünden kopmaların en çok olduğu bir yılın içerisindeyiz. Daha dün Tunceli de bir mağaranın tünelin içerisinde sıkıştırdık bunları, büyük bir mağara yapmışlar, 550 metrelik bir mağara, katları var. Bunu tespit ettik. Yiyecek depoları ayrı, spor salonları ayrı, eğitim salonları ayrı ve yaklaşık geçen hafta Perşembe gününden itibaren, bunlara oradan çıkın dedik, çıkmadılar. Sonra içeriye sesli yayın yaptık 'çıkın' dedik, çıkmadılar. Daha sonra da dün itibariyle de hepsini etkisiz hale getirdik" dedi.



'ÇOCUKLARA DAĞDA TECAVÜZ EDİYORLAR'



Terörle mücadele kapsamında kayyum atan belediyelere değinen Bakan Soylu, düzenledikleri etkinlik ve festivallerde çocukların zorla dağa götürüldüğünü söyledi. Terör örgütü liderlerinin 14-15 yaşındaki çocukları dağda 'tecavüz' ettiklerini ifade eden Soylu, "Çocukları kaldırıp dağa götürüyorlar, dağda ne yapıyorlar? O Murat Karayılan alçak, namussuz adamlar, Cemil Bayık alçak namussuz adam 14-15 yaşındaki çocukları analarının dizlerinin diplerinden zorla kopardıkları o çocukları alıp orada taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar ve bir daha onların kendi annelerinin babalarının yanlarına dönmesine fırsat vermiyorlar. Yazıklar olsun, onlarca çocuk, onlarca genç. Oradan buradan annelerle birlikte irtibat kurup kaçmalarını temin edip, ifadelerini aldık sonra hakim karşısına çıkardık. Neler anlattılar biliyor musunuz, neler? O milletvekilleri mecliste sanki bunlar hiç yokmuş gibi, kadın hakları gündeme geldiği zaman en büyük savunucuları bunlar, çocuk hakları gündeme geldiğinde sözde savunucuları, yalandan savunucuları bunlar. Her yere şikayet ediyorlar bizi. Cumartesi annelerine İstiklal Caddesi'nde Galatasaray meydanında niye izin vermedik diye. Nasıl izin verecektik annelerin istismarına. PKK örgüt elebaşları tek tek açıklamalarda bulundular. 'Gidip 700'üncü toplantıya orada bir şekilde destek vereceksiniz' diye. DHKP/C orada, PKK orada, MLKP orada, TKPML orada bende devlet olarak, bu milletin emanet verdiği birisi olarak bakıp kalacağız öyle mi? Kim ne derse desin, biz sosyete siyasi yapmıyoruz. Biz milletin siyasini, halkın siyasetini yapıyoruz. Söylenecek laftan da yapılacak eleştiriden de korkmuyoruz. Bir gün görev yaparız ama bu millete de Tayyip Erdoğan'a da layık görev yaparız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bakan'dan Üreticileri Sevindirecek Açıklama: Yeni Yılda Süt Prim Desteği 25 Kuruşa Çıkacak

Barkodlu Naylon Poşetler, Kasalarda Okutulmaya Başlandı, Ücretler Fişe Yansıtılıyor

Cinsel İlişkiye Giren Çiftin 'Kim Daha Dayanaklı' İddiası Ölümle Sonuçlandı

222 Kişinin Can Verdiği Endonezya'da Tsunami Konser Alanını Yuttu! Dehşet Anları Kamerada