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Bakan Soylu, Hatay'da 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Bakan Soylu, Hatay'da 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı

20.11.2021 11:27
Bakan Soylu, Hatay'da 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı

HATAY'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı.

HATAY'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da AFAD binasında, saat 10.15'te başlayan 'Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra bakan yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Göç Genel Müdürü Savaş Ünlü, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer ve diğer yetkililer katıldı. Toplantı, basına kapalı devam etti.


Bakan Soylu, Hatay'da 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Bakan Soylu, Hatay'da 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Bakan Soylu, Hatay'da 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Bakan Soylu, Hatay'da 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Bakan Soylu, Hatay'da 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Hatay'da 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


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