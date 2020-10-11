Son dakika haber | Bakan Soylu, Arsuz'daki orman yangınında zarar gören vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Soylu, Arsuz'daki orman yangınında zarar gören vatandaşlarla buluştu

11.10.2020 20:41

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da önceki gün başlayan ancak dün kontrol altına alınabilen orman yangınlarında zararı oluşan vatandaşlarla buluşmasında, "Elimizden gelen her şeyi yapacağız, hiç endişe etmeyin.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da önceki gün başlayan ancak dün kontrol altına alınabilen orman yangınlarında zararı oluşan vatandaşlarla buluşmasında, "Elimizden gelen her şeyi yapacağız, hiç endişe etmeyin." dedi.

Soylu, beraberinde Vali Rahmi Doğan, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve AK Parti Hatay milletvekilleriyle Arsuz ilçesi Kışla Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yangında zararı oluşan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da size geçmiş olsun dilekleri var. Mevlüt Bey burada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Biz de iletiyoruz. Şunu ifade edeyim, biraz önce Belen'deydik, ardından yanan fabrikalara uğradık, hakikaten büyük bir felaket ve bu konuda, 'bunun nasıl çıktığı, ne şekilde oluştuğu' konusundaki tahkikatlar hem soruşturmayı yapan savcı tarafından hem güvenlik güçlerimiz tarafından devam etmektedir. Bir taraftan da hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz hem AFAD ekiplerimiz, gerek kaymakamlarımız gerek muhtarlarımız hep birlikte şu anda hasar tespit çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Gerek Belen'deki binalardaki hasarlar gerekse de işte Kışla Mahallesi gibi buralarda meydana gelen tarım hasarlarını, bütün bunlarla ilgili hasar tespitleri 'nasıl olacak, ne noktadadır' buna ait bütün tespitleri arkadaşlarımız yapıyor."

Soylu, dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bölgede olduğunu hatırlatarak, "Elimizden gelen her şeyi yapacağız, hiç endişe etmeyin." ifadesini kullandı.

Devletin zor günler için var olduğuna işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"Bizim bir tek niyazımız var, Allah'ımız bizi size mahcup etmesin. Bilmenizi isterim ki, buradaki bütün arkadaşlarımızla birlikte sizin karşı karşıya kaldığınız durumda hem geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de aynı zamanda neler yapabileceğimizi sizlerle paylaşmak için buradayız. Allah beterinden korusun."

"Devletimiz bu felaketin yaralarının sarılması için çalışmaya başladılar"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya da kendisinin ve partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum, yoğun programının içesinde geldi. Bugün burada Belen'de, bu afetten zarar gören herkese tek tek ulaştı, hatırlarını sordu, devletin varlığını hissettirdi. Allah ondan razı olsun. Belen Belediyemiz ilk andan itibaren çalışmaların içerisinde. Devletimiz tüm birimleriyle bu felaketin yaralarının sarılması için çalışmaya başladılar, çalışmalarını devam ettiriyorlar. Allah bu tür felaketlerden milletimizi korusun, devletimize zeval vermesin."

Soylu ve beraberindekiler daha sonra yangında zarar gören Karahüseyinli Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Soylu, burada 3 çocuk babası emekli İlhan Saydam'ın yanan evini ziyaret etti. Saydam, Bakan Soylu'ya evinin kül olduğunu ancak sadece çekmecesinde bulunan Türk bayraklarının yanmadığını gösterdi. Daha sonra Saydam, bayrakları öpüp başına koydu.

Son dakika haber | Bakan Soylu, Arsuz'daki orman yangınında zarar gören vatandaşlarla buluştu
Son dakika haber | Bakan Soylu, Arsuz'daki orman yangınında zarar gören vatandaşlarla buluştu
Son dakika haber | Bakan Soylu, Arsuz'daki orman yangınında zarar gören vatandaşlarla buluştu
Son dakika haber | Bakan Soylu, Arsuz'daki orman yangınında zarar gören vatandaşlarla buluştu

Süleyman Soylu, Belen, Bakan, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Soylu, Arsuz'daki orman yangınında zarar gören vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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