Bakan Soylu Hatay Emniyet Müdürü Karabörk'ü hastanede ziyaret etti
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastaneye gelişi ve karşılanması NİĞDE - İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile 2 kızı ve damadını,...
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:42 Kaynak: AA
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastaneye gelişi ve karşılanması NİĞDE - İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile 2 kızı ve damadını, tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Bakan Soylu, Emniyet Müdürü Karbörk'e kazada hayatını kaybeden eşi Zuhal Karabörk için başsağlığı diledi.
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