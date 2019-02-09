Bakan Soylu, Hayatını Kaybedenlerin Sayısının 21 Olduğunu Açıkladı (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çökan binada hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Kartal
'da çökan binada hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Soylu, "14 kişiyi yaralı olarak, arama kurtarma ekiplerimiz, gayret gösteren arkadaşlarımız enkazdan çıkardılar. 21 kişinin de oradan maalesef canlı çıkarmak nasip olmadı. Bütün gayretlere, kurtarma çalışmalarına rağmen onları kaybettik" dedi.
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-Bakan Soylu'nun açıklamaları
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:58 Kaynak: DHA
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Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 21'e Yükseldi