Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Hayatını Kaybedenlerin Sayısının 21 Olduğunu Açıkladı (1)

Bakan Soylu, Hayatını Kaybedenlerin Sayısının 21 Olduğunu Açıkladı (1)

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çökan binada hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Hayatını Kaybedenlerin Sayısının 21 Olduğunu Açıkladı (1), System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çökan binada hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Soylu, "14 kişiyi yaralı olarak, arama kurtarma ekiplerimiz, gayret gösteren arkadaşlarımız enkazdan çıkardılar. 21 kişinin de oradan maalesef canlı çıkarmak nasip olmadı. Bütün gayretlere, kurtarma çalışmalarına rağmen onları kaybettik" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:00 Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Kartal, Güncel
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