Bakan Soylu, HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asıldığını gösteren video paylaştı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"23 Ocak 2021 gece 23.30, Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri... Batı istismara müsaade etmiyor ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez."