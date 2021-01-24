Bakan Soylu, HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı - Son Dakika
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Bakan Soylu, HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı

24.01.2021 11:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asıldığını gösteren video paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asıldığını gösteren video paylaştı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"23 Ocak 2021 gece 23.30, Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri... Batı istismara müsaade etmiyor ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez."

Bakan Soylu, HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı
Bakan Soylu, HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı
Bakan Soylu, HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı
Bakan Soylu, HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı
Bakan Soylu, HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı
Bakan Soylu, HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı
Bakan Soylu, HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı
Bakan Soylu, HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı
Bakan Soylu, HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı
Bakan Soylu, HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı
Bakan Soylu, HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı
Bakan Soylu, HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Süleyman Soylu, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu, HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerini gösteren video paylaştı - Son Dakika
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