Bakan Soylu, helikopter ile depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan alanları inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu, helikopter ile depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan alanları inceledi - Son Dakika

Bakan Soylu, helikopter ile depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan alanları inceledi

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile depremden zarar gören yerleri incelemesi Helikopterden depremden zarar gören yerler ve çadır kurulan alanların görülmesi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopter ile Elazığ'da depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile depremden zarar gören yerleri incelemesi

Helikopterden depremden zarar gören yerler ve çadır kurulan alanların görülmesi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopter ile Elazığ'da depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan alanları inceledi.

Bakan Soylu, helikopter ile depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan alanları inceledi

Süleyman Soylu, Helikopter, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:38 Kaynak: AA
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