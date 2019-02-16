Bakan Soylu: "Hem Medeniyet Avantajlarımızı Hem Kültürel Kodlarımızı Geleceğe Taşıma Konusunda Bir...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pişkin Fırın Kürşad Caddesi'nde Genç Kıraathane Buluşması programına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pişkin Fırın Kürşad Caddesi'nde Genç Kıraathane Buluşması programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:34 Kaynak: AA
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