Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Hem Medeniyet Avantajlarımızı Hem Kültürel Kodlarımızı Geleceğe Taşıma Konusunda Bir...

Bakan Soylu: "Hem Medeniyet Avantajlarımızı Hem Kültürel Kodlarımızı Geleceğe Taşıma Konusunda Bir...

13 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pişkin Fırın Kürşad Caddesi'nde Genç Kıraathane Buluşması programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pişkin Fırın Kürşad Caddesi'nde Genç Kıraathane Buluşması programına katıldı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:34 Kaynak: AA

Genç, Süleyman Soylu, Güncel
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