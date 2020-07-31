Bakan Soylu: Herkes kendi Hıfzıssıhha Kurulu olursa problem çözülür - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'daki trafik uygulamasına katıldı, kurallara uyulmasını ve koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Soylu, "Herkes kendi Hıfzıssıhha Kurulu olursa problem çözülür bu kadar açık ve net. Herkesin kendi adına uygulayabileceği kuralları en iyi şekilde ortaya koyması gerekir" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla karayolu trafiğinin yoğun olduğu Afyonkarahisar'da trafik denetimine katılmak için Afyonkarahisar- İzmir karayolunda bulunan Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlarken, çocuklara hediyeler verdi.

'SALGINLA MÜCADELE İÇİN ZİYARETLERİ KISA TUTALIM'Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, özellikle koronavirüs salgınına ilişkin ev ziyaretleri ve vefatlara yapılan taziyelerin kısa tutulması gerektiği uyarısında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayramda bir değil, iki tedbirimiz var, bir de salgın tedbirimiz var. Özellikle vatandaşlarımıza buradan tekrar söylemek istiyorum, Sağlık Bakanımızla yaptığımız her görüşmede uyarmamızı istedi. Bayramlaşmalarımızı lütfen kısa tutalım. Belki de milletimize söyleyebileceğimiz, uyarabileceğimiz en önemli husus budur. Bayramlaşmalarımızı kısa tutalım ve özellikle büyüklerimize gittiğimizde mesafemize çok dikkat edelim ve kısa tutalım. Bunun yanı sıra bayram dolayısıyla memleketlerine gidenler orada daha önce yaşanan vefatlara taziyelere gidebilirler. Tabii bu taziyeler toplu ve katılım yüksek olunca bu salgının yayılmasındaki belki de en önemli etkenlerden birisi. Bizim elde ettiğimiz bulgu ve değerlendirmeler bu yönde. Onun için İl Hıfzıssıhha Kurulları karar alıyorlar, toplu taziyelerin kabul edilmesinin memleketimizin her yöresinde onlar kısıtlıyorlar. Ama buradan bir kez daha belirtmek isterim ki bu konuda, yani taziye konusunda toplu taziyelerden sakınılması, zaten bir kısıtlama söz konusu ama bunu da bir kez daha söylüyorum sakınılması esastır" dedi.'HERKES KENDİ HIFZISSIHHA KURULU OLURSA PROBLEM ÇÖZÜLÜR'Herkesin kendi Hıfzıssıhha Kurulu olması halinde problemlerin çözülebileceği vurgusunu yapan Bakan Soylu, "Yani bu konuda herkes kendi Hıfzıssıhha Kurulu olursa problem çözülür bu kadar açık ve net. Herkesin kendi adına uygulayabileceği kuralları en iyi şekilde ortaya koyması gerekir. Yarın öbür gün Avrupa 'da ikinci dalgadan bahsediliyor bununla karşı karşıya kalmamak için tüm tedbirleri uygulamamız gerekir" diye konuştu.'3 AY ÖNCESİ KAPALI OLDUĞUMUZ GÜNLERİ HATIRLAYALIM'İş yeri ve düğün salonu sahiplerine de uyarılarda bulunan Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üç ay öncesini hatırlamamız gerekiyor. İş yeri ve düğün salonu sahiplerine tekrar hatırlatıyorum; o kapalı olan günleri hakikaten her birimiz sıkıntı çektik. Onun için o günleri hatırımızda tutalım. Açık olan günlerde tedbirlerimizi en yüksek taşımak durumundayız."