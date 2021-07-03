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Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye değildir - Son Dakika

Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye değildir

03.07.2021 18:23
Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye değildir, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyaca bilinen önemli hiçbir uyuşturucu maddenin ana üreticisi Türkiye değildir.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyaca bilinen önemli hiçbir uyuşturucu maddenin ana üreticisi Türkiye değildir. Hiçbir uluslararası raporda böyle bir kayda rastlayamazsınız. Ne sentetik uyuşturucunun ne esrarın eroinin, kokainin ana vatanı Türkiye değildir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Kırıkkale'de Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele Merkezi'nde düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne ve STK Buluşmaları'na katıldı. Bakan Soylu, bu neslin darbeleri, ekonomik saldırıları gördüğünü belirtti. Soylu, "Türkiye'nin her tarafını teröre bulaştırılmak istiyorlar. İnançlarımızla, değerlerimizle, kültürümüzle, örfümüzle ve adetimizle bizi sınamak istediler. Biz bunun hepsini yaşadık. Ne yapalım? Bizden sonraki nesiller bu sıkıntıları yaşasın diye bırakalım mı? Eğer biz şu neslin yaşadıklarını yeniden onlara tecrübe ettirmek istiyorsak, elbette ki bırakalım, istediklerini yapsınlar. Ama 21'inci asırdan önce elde ettiğimiz tüm tecrübe ve kazanımlarla birlikte bambaşka bir yolculuğa başladık. İşte onlardan, oralardan daha farklı yapmalıyız. Eğer daha farklı yapmaz ve rutine ayak uydurursak, aynı musibet, bela, tezgah ve oyunlarla hep beraber karşı karşıya kalırız" dedi.

'HİÇBİR RAPORDA BÖYLE BİR KAYDA RASTLAYAMAZSINIZ'Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadeleyi bırakmayacaklarını kaydederek, "Başarana kadar inatla bu işi takip ediyoruz. Çünkü onların bir duası bizim doğru yolda gitmemizi sağlar, bir ahı da bizi tepe taklak eder. Biz bunun bilinci içerisindeyiz. Bakın, uyuşturucu meselesi Türkiye'ye iki farklı kanaldan zarar vermektedir. Birincisi gençlerimizi zehirliyor, ikincisi PKK terör örgütü başta olmak üzere tüm suç örgütlerini besliyor. Göçmen kaçakçılığının uyuşturucuyla ilgisi var. Terör örgütlerinin ilgisi var. Mafyatik yapıların, suç örgütlerinin bu işle ilgisi var. Dolayısıyla biz uyuşturucu mücadelesini sağlıklı vermeden, ne ülkemizde huzuru ve sükunu tam olarak sağlayabiliriz ne de evlatlarımızı koruyabiliriz. Türkiye olarak bu meselede, küresel bir baskı ve sorumluluk altındayız. Bu problem, ithal bir problemdir. Dünyaca bilinen önemli hiçbir uyuşturucu maddenin ana üreticisi Türkiye değildir. Hiçbir uluslararası raporda böyle bir kayda rastlayamazsınız. Ne sentetik uyuşturucunun, ne esrarın, eroinin, kokainin ana vatanı Türkiye değildir. Ama bütün bunlar birtakım karanlık yapılarla bizim kapımıza dayanan zehirlerdir" diye konuştu.'ŞU ANDA 92 BİN 665 UYUŞTURUCU SATICISI VAR'Bakan Soylu, Türkiye'nin, coğrafi konumu nedeniyle uyuşturucu meselesinde riski yüksek ülke olduğunu belirterek, "Sadece geçen yıl yakaladığımız uyuşturucunun piyasa değeri 165 milyar liradır. Bunun 2011'deki piyasa değeri yaklaşık 2 milyar liraydı. 2017 ve 2018'de bu rakam 20 milyar lira seviyesindeydi. Bunu yapmasaydık ne olacaktı? Bu, birilerinin kazancı haline gelecekti. Bu sadece bizim ülkemizde değil, dünyada da birçok genci zehirleyecekti. Bunun kazananı bizler ve insanlık. Kaybedeni de uyuşturucu tacirleri, baronları, sevkiyatçıları ve uyuşturucu üretenler. Biz her hafta 4 bin uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyoruz. Alıyorsun, içeri atıyorsun. Uyuşturucu baronları, yerine yeni satıcılar bulmaya çalışıyor. 2016'da 7 bin 600 kişi tutuklanmış, 2017'de 21 bin, 2018'de 23 bin, 2019'da 25 bin kişi, geçen yıl salgın olmasına rağmen tüm yıl boşunca yine aynı rakam 23 bin 693. Bir taraftan uyuşturucu yakalıyoruz, bir taraftan satıcıları yakalıyoruz. Rakam belli, 92 bin 665 kişi var şu anda uyuşturucu satıcısı. Bunların yüzde 97-98'i uyuşturucu satıcısı ve baronudur. Bu rakam az bir rakam değil" ifadesini kullandı.'EN FAZLA EROİN YAKALAMASI GERÇEKLEŞTİREN ÜLKE TÜRKİYE'DİR'Bakan Soylu, "Daha önce paylaşmadığım bir detay daha vereyim. Sadece 2018-2020 arasında uyuşturucu ile mücadeleye ayırdığımız kamu kaynaklarını yüzde 35,3 oranında arttırdık. Yine bir uluslararası veri, Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2019 yılında dünyada küresel düzeyde en fazla eroin yakalaması gerçekleştiren ülke Türkiye'dir. Dünyanın tamamında yakalanan miktar 96 tondur. Bunun 20 tonu, Türkiye tarafından ele geçirilmiştir. Türkiye bir yandan ciddi bir arz baskısı altındadır, AB ülkelerinin uyuşturucu madde yakalamalarının toplamından fazlasını, hatta bazı başlıklarda iki, üç katını tek başına yakalamaktadır. Bir yandan da küresel bir terör örgütünün kurduğu küresel bir uyuşturucu ticareti ağıyla mücadele etmektedir. Bir yandan terörle ve düzensiz göçle mücadele etmektedir" dedi.

Bakan Soylu, Huzur Köy'deki buluşmadan sonra Kırıkkale Belediyesi'ni ziyaret etti. Soylu, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından kentte bulunan esnafı ziyaret edip, kahve içti. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Soylu, personellerle sohbet ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerin ardından Bakan Soylu, Kırıkkale'den ayrılarak Ankara'ya hareket etti.


Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye değildir
Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye değildir
Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye değildir
Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye değildir
Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye değildir
Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye değildir
Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye değildir
Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye değildir
Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye değildir
Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye değildir
Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye değildir
Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye değildir
Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye değildir

Süleyman Soylu, Uyuşturucu, Kırıkkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye değildir - Son Dakika


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