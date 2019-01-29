Bakan Soylu, Hırvat Mevkidaşıyla Görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç ile makamında bir araya geldi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç ile makamında bir araya geldi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç ile makamında görüştü. Bakan Soylu ve Bozinoviç, makamdaki bu görüşmenin ardından bakanlık binasında bulunan Şehit Kaymakam Muhammat Fatih Safitürk toplantı salonunda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Soylu ve Bozinoviç daha sonra basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Bakan Soylu, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, bölgesel barışın ve istikrarın gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.



'İŞBİRLİĞİ KONUSUNDAKİ KARARLILIĞIMIZI TEYİT ETTİK'



Hırvatistan ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde ikili ilişkileri kapsamlı şekilde ele alma imkanı bulduklarını belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"Gerek güvenlik işbirliği, gerek terörle mücadele, gerek düzensiz göç, gerekse uyuşturucu ile mücadele konusunda fikir alışverişinde bulunarak önümüzdeki dönemde birlikte hareket etme irademizi ortaya koyduk. Özellikle FETÖ'ye ilişkin dile getirdiğimiz önemli hususların aynı hassasiyetle Hırvatistan tarafından da dikkate alınacağından kuşku duymuyorum. Bakanlıklarımızı ilgilendiren diğer konularda işbirliğimizi ilerletme konusundaki kararlılığımızı teyit ettik."



'HIRVATİSTAN İLE BAĞLARIMIZ SARSILMAZDIR'



Konuşmasının devamında Hırvatistan'ın 2020'nin ilk yarısında Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanı olacağını hatırlatan Soylu, şunları söyledi:



"Hem Türkiye'nin AB yolculuğu konusunda hem de aynı zamanda Hırvatistan'ın dönem başkanlığında atacağı adımlardan dolayı bu yolculuğun güçleneceğine olan inancımız tamdır. Ülkelerimiz arasında karşı karşıya kaldığımız sorunların çözümü konusunda mevcut işbirliğimizin bir adım öteye taşınması temennisinde bulunuyoruz. Bizim gerek uzak tarih, gerek yakın tarihte Hırvatistan ile hem ilişkilerimiz hem tarihi bağlarımız hem de kültürel bağlarımız sarsılmazdır."



Bakan Soylu, ayrıca Bozinoviç'in yarın sabah Nizip'de Suriyelilerin kaldığı geçici barınma merkezi ile Öncüpınar Konteyner Kent'i gezeceğini, ardından da ülkesine gideceğini ifade etti.



BAKAN SOYLU, HIRVAT MEVKİDAŞINA OYUNCAK BEBEK HEDİYE ETTİ



Hırvatistan İçişleri Bakanı Bozinoviç ise Türkiye'nin hem Hırvatistan hem de AB için stratejik öneme sahip bir ortak olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"2020'nin ilk 6 ayında, Hırvatistan'ın AB'nin dönem başkanlığını üstlendiği dönemde gündemimizin önceliklerinin ne olacağını paylaşma fırsatımız oldu. Türkiye, Romanya, Finlandiya ve Hırvatistan'ın oluşturduğu üçlü zirvenin programında hem önemli bir ortak hem de önemli bir aday olarak ilk sırada yer alıyor. Hırvatistan'ın dönem başkanlığının önemli başlıklarından bir tanesi güvenlik olacak. Güvenlik başlığı altında da göç, sınır güvenliği, uluslararası organize suç örgütleriyle mücadele ve uyuşturucu ile mücadele gibi alt başlıklar takip edecek."



Bakan Soylu, konuşmaların ardından Bakan Bozinoviç'e yeni doğacak torunu için polis ve jandarma kıyafetli oyuncak bebek hediye etti.



- Ankara

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