Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Hırvatistan'da
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Soylu Hırvatistan'da

1 saat önce

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti.

Bakan Soylu Hırvatistan'da, System.String[]
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti.
Bakan Soylu, resmi ziyaretlerde bulunacağı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e geldi.
Dr. Franjo Tudman Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ile Hırvatistan İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Zarko Katic, Hırvatistan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Josip Celic ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Soylu, daha sonra Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği rezidansına geçti.
Büyükelçi Hızlan tarafından verilen brifingin ardından Hükümet Binası'na giden Soylu, burada Hırvat mevkidaşı Davor Bozinovic tarafından karşılandı.
Şeref Defteri'ni imzalayan İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra Başbakan Plenkovic ile bir araya geldi.
Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden heyetlerarası görüşmede, güvenlik ve göç konularının ele alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:22 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Hırvatistan, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



S-400 parçalarının Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi Bilal Erdoğan'dan, "Okçular Vakfı kapatılıyor" iddiasına yanıt S-400'ler Türkiye'de nereye konuşlandırılacak? İşte öne çıkan 3 yer Türkiye Gazeteciler Sendikasından SETA raporuyla ilgili suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 13:54:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Hırvatistan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]