Bakan Soylu, Hırvatistan'da mevkidaşı Bozinovic ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyarette bulunduğu Hırvatistan'da İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyarette bulunduğu Hırvatistan'da İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüştü.



Bakan Soylu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Josip Jovic Polis Okulunu ziyaret etti. Burada mevkidaşı Bozinovic ve akademi öğrencileri tarafından karşılanan Soylu, daha sonra toplantı salonunda gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmeye katıldı. Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden görüşme sonrası "Polis Akademileri Arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı" imzalandı. Bakan Soylu, imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki iş birliğini ve atılacak adımları pekiştirdiğini söyledi. Mevkidaşı Bozinovic ile heyetler arası görüşmede polis akademileri arasındaki eğitim ve araştırma konusunda mutabakata vardıklarını belirten Soylu, "İnşallah arkadaşlarımız bu anlaşmanın akabinde buraya gelecekler ve bu iş birliğini güçlü bir şekilde devam ettirecekler" dedi.



Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bölgesel barış ve istikrarın geliştirilmesi açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Soylu, şunları kaydetti:



"Avrupa'nın bütünleşmesiyle bölgesel uyum ve iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde ortak iradeye sahibiz. Birçok bölgesel ve uluslararası meseleyi aynı hassasiyetle paylaştığımızı da büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sayın Bozinovic'e birçok kez ifade ettim. Hırvatistan'a Avrupa Birliği konusunda Türkiye'ye vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. 2020'nin ilk yarısında üstleneceği dönem başkanlığında bu desteğin bizim açımızdan çok daha fazla güçleneceğine inanıyorum."



"Kararlı irademizi bir kez daha teyit ettik"



Bakan Soylu, görüşmede ikili ilişkiler kapsamında birçok meseleyi ele alma olanağı bulduklarını dile getirdi. Türkiye'nin güvenlik açısından çok önemli bir tecrübeye sahip olduğuna dikkati çeken Soylu, "Gerek güvenlik iş birliği, gerek terörle mücadele, gerek narkotik ve uyuşturucuyla mücadele, gerekse de kaçak göçle mücadele konularında fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki dönemde birlikte hareket etme irademizi ortaya koyduk" diye konuştu.



FETÖ, PYD/PKK, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütleri karşısındaki değerlendirmeleri Bozinovic ve heyetiyle paylaştıklarına işaret eden Soylu, şöyle devam etti:



"Bu konuda karşı karşıya kaldığımız süreci ve kararlı irademizi bir kez daha teyit ettik. Terör, uyuşturucu, kaçak göç ve organize suç örgütlerinin simbiyotik bir ilişki içerisinde olduğunu burada ifade ettik. Bir diğer konu da iş adamlarımızın Hırvatistan'da yaptıkları yatırımlardan memnuniyetimizi belirttik. Kendilerini bu konuda teşvik ettiğimizi ifade ettik. Bu yatırımların özellikle Hırvatistan'da artmasının da bizim için son derece önemli olduğunu belirttik. İnanıyorum ki adımlarımız bugünden sonra pekişerek devam edecektir. Çok önemli bir anlaşmayı burada karşılıklı irat ettik. Derinleşerek devam edeceğine inancımız tamdır."



Bakan Soylu, FETÖ'ye ilişkin dile getirdikleri ve Türkiye açısından son derece önemli hususların aynı hassasiyetle Hırvatistan tarafından da dikkate alınacağını memnuniyetle müşahede ettiklerini belirtti. Avrupa Birliği nezdinde Hırvatistan'ın Türkiye açısından ortaya koyduğu yapıcı tavrın da devam edeceğine inandıklarını aktaran Soylu, "Bu konuda karşılıklı ikili iş birliğimizin özellikle her alana yansıyacağını da birlikte tekrar değerlendirdik" ifadesini kullandı.



"Türkiye'nin bu konudaki önemli rolünü hep anlattık"



Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ise, imzaladıkları mutabakatın ortak çalışmayla yapıldığını söyledi. Araştırma ve güvenlik alanlarında iş birliği yürütüleceğini belirten Bozinovic, bu konuda uzmanların karşılıklı ziyaretlerinin olacağını kaydetti. Bakan Soylu ile çeşitli konularda 4 kez toplantı yaptıklarını dile getiren Bozinovic, "En önemli bahsedilen noktalardan biri de göç meselesidir. Avrupa'da Türkiye'nin bu konudaki önemli rolünü hep anlattık" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından akademinin bahçesinde polis eğitim köpeklerince gizlenen uyuşturucuyu bulma ve kaçan suçluyu yakalama gösterisi yapıldı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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