Bakan Soylu, husumetli aileleri barıştırmak isterken hayatını kaybeden Ferit Özdemir'in cenazesine... - Son Dakika
Son Dakika Genel Bakan Soylu, husumetli aileleri barıştırmak isterken hayatını kaybeden Ferit Özdemir'in cenazesine... - Son Dakika

Bakan Soylu, husumetli aileleri barıştırmak isterken hayatını kaybeden Ferit Özdemir'in cenazesine...

6 saat önce

Bakan Soylu, husumetli aileleri barıştırmak isterken hayatını kaybeden Ferit Özdemir'in cenazesine katıldı Batman'da iki aile arasındaki husumeti sonlandırmak isterken silahla karnından vurularak hayatını kaybeden Raman aşireti liderlerinden Ferit Özdemir toprağa verildi.

Bakan Soylu, husumetli aileleri barıştırmak isterken hayatını kaybeden Ferit Özdemir'in cenazesine katıldı

BATMAN - Batman'da iki aile arasındaki husumeti sonlandırmak isterken silahla karnından vurularak hayatını kaybeden Raman aşireti liderlerinden Ferit Özdemir toprağa verildi. Özdemir'in cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Yaklaşık 4 gün önce Batman'da iki husumetli aile arasında tartışma çıktı. Aileyi barıştırmak isterken çıkan silahlı kavgada vurulan 20 ve 21. dönem Batman Milletvekili Faris Özdemir'in ağabeyi ve Raman aşireti liderlerinden Ferit Özdemir ağır yaralandı. Batman'da özel bir hastaneye kaldırılan, oradan da Malatya'ya sevk edilen Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özdemir'in cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür ve binlerce vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Bakan Soylu, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin, sevdikleriyle cennette bir arada yaşasın. Çok uzun yıllardan beri dostluğumuzu devam ettirdiğimiz Ferit ağabeyi Hakk'ın rahmetine uğurluyoruz. İyilik için koştu ve iyilik için hayatını kaybetti, buna şahidiz. Allah hepimizi iyilik yolunda olanlardan eylesin. Ailesini, çevresini, dostluğunu, insanlığını dışarıdan hiçbir zaman unutmadı. İnşallah kendisinden sonra gelecekler de, çoluk çocuğu da, evlatları da, torunları da bu istikamet üzerinde olurlar" dedi.

Özdemir'in cenazesi Batman'ın merkez Demirbilek köyünde toprağa verildi.

Bakan Soylu, husumetli aileleri barıştırmak isterken hayatını kaybeden Ferit Özdemir'in cenazesine...

Süleyman Soylu, Batman, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
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