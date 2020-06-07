Bakan Soylu: İdlib'deki siviller için 696 milyon milyon 544 bin TL toplandı - Son Dakika

Bakan Soylu: İdlib'deki siviller için 696 milyon milyon 544 bin TL toplandı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentindeki siviller için 13 Ocak'ta başlatılan yardım kampanyasında 161 milyon 138 bin TL nakdi, 535 milyon 406 bin TL ayni olmak üzere toplam 696 milyon 544 bin TL toplandığını açıkladı.

Bakan Soylu: İdlib'deki siviller için 696 milyon milyon 544 bin TL toplandı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentindeki siviller için 13 Ocak'ta başlatılan yardım kampanyasında 161 milyon 138 bin TL nakdi, 535 milyon 406 bin TL ayni olmak üzere toplam 696 milyon 544 bin TL toplandığını açıkladı.

Hatay'daki AFAD yerleşkesinde 'İdlib İnsani Yardım Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ile Türk Kızılayı, AFAD, Türk Diyanet Vakfı, Hayrat Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Beşir Derneği, İHH İnsani Yardım Derneği'nin temsilcileri katıldı. Medeniyet değerlerinin samimiyet testinin İdlib'den geçtiğini kaydeden Bakan Soylu, medeni ve modern olmakla birlikte insan sevgisi ile dolu olduğunu iddia eden ülkelerin koronavirüs günlerinde balkonlarda müzik çalıp, alkış tutarken, İdlib'de yaşananlara sırtını döndüğünü söyledi.

Türkiye'nin son 10 yılda kriz yönetmeyi alışkanlık haline getirdiğini kaydeden Bakan Soylu, bu süreçte göçmenlerde ve kamplarda virüs tehlikesi yaşanmadığını anlattı. Pandemi sürecinde Türkiye'nin dünyaya örnek başarı gösterdiğini vurgulayan Soylu, "Parayla her şeyin hallolmadığını virüs süresince Batı'da Cenab-ı Allah bize gösterdi. Demek ki parayla her şey hallolmuyor. Paraları vardı ama yeri geldi maske bulamadılar. Paraları vardı ama birbirlerinin havalimanlarında maskelerine el koydular. Maalesef kendilerine ve dünyaya büyük bir medeniyet projesi olarak sundukları Avrupa'da sınırları yeniden kapatmak zorunda kaldılar" dedi.

696 MİLYON 544 BİN TL YARDIM

Suriye'deki sivillere yapılan yardımları aktaran Bakan Soylu, "13 Ocak 2020 yılında İdlib'de insani yardım kampanyası başlatmıştık hatta o gün itibarıyla üzerinden Elazığ depremi geçmesine rağmen koronavirüs geçmesine rağmen yani farklı süreçlerle karşılaşmamıza rağmen nakdi yardım olarak 161 milyon 138 bin TL toplandı. Ayni yardım olarak 535 milyon 406 bin TL toplandı. 13 Ocak'tan bugüne kadar 696 milyon 544 bin TL, İdlib yardım kampanyası için toplanmış oldu. Öncelikle başta bu yardımı İdlib'e ulaştıran, insanlığa büyük katkıda bulunan vatandaşlarımıza minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyoruz" diye konuştu.

20 BİN BRİKET EV YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla temmuz ayı sonuna kadar İdlib'de 20 bin briket ev inşa edeceklerini dile getiren Bakan Soylu, "Koronavirüs sürecinde dünya ve ülke gündeminden düşen bu sürecin son trajedisi İdlib'de yaşananlardır. Savaş öncesi merkez ve kırsalda 1,5 milyon insan yaşıyordu. Savaş süresince 3 milyon 800 bin kişi İdlib'e sığındı. 1 Aralık 2019'dan günümüze kadar 940 bin kişi yerinden edilerek İdlib merkez, kuzey ve Atme kampları bölgesine, Suriye sınırımıza yakın noktalara, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yoğun göç yaşanmıştır. Göç edenlerin yüzde 81'i kadın ve çocuklardır" dedi.

'MESELE ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL'

Bakan Soylu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki kamplarda 1 milyon 146 bin 527 kişinin yaşadığını belirterek, yapılacak çalışmalarla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Kırsalda 1'inci etap olarak 8 adet kampın kurulumu devam etmekte. 2'nci etapta 12 kamp için de rezerv alanlar tespit edilmiştir. Ayrıca Türk askerinin müdahalesi ve ateşkes sonrasında sınırın sıfır noktasına, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine göç edenlerden bazıları eski yerlerine dönmeye başladı. AFAD tarafından İdlib'de yaşanacak göç dalgasına ilişkin yaptığımız plan 3 aşamalı ve toplamda 575 bin kişilik bir kamp planlaması gerçekleşmiştir ancak göç harekatı kapsamında 940 bin kişi sınırımıza göç etmiş ve bu planın kapasitesi şimdiden çoktan aşılmıştır. Gelenlerin sınırımıza yakın yere göç etmesi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgeleri ile İdlib'in kuzeyindeki rezerv kamp alanını boş bırakmıştır. İdlib meselesi her ne kadar virüs yüzünden kısmen gündemden düşse de ne yazık ki buradaki şartlar kendi kendine iyileşmiş ve bu mesele çözülmüş değildir."


Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 02:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: İdlib'deki siviller için 696 milyon milyon 544 bin TL toplandı - Son Dakika

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