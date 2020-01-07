Bakan Soylu: İdlib'te 300 bini aşkın insan yerinden edildi - Son Dakika
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Bakan Soylu: İdlib'te 300 bini aşkın insan yerinden edildi

6 saat önce

Bakan Soylu: İdlib'te 300 bini aşkın insan yerinden edildiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "İdlib'te son 1 ayda 300 bini aşkın insan bomba ve varil bombalarıyla yerinden edildi.

Bakan Soylu: İdlib'te 300 bini aşkın insan yerinden edildi, System.String[]

Bakan Soylu: İdlib'te 300 bini aşkın insan yerinden edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "İdlib'te son 1 ayda 300 bini aşkın insan bomba ve varil bombalarıyla yerinden edildi. Devletimiz o insanların ve çocukların çıplak ayaklarının ayakkabıyla, çorapla buluşması ve rahat bir yerde kafalarını yastığa koyabilmeleri için çaba sarf ediyor. Biz Avrupa ve Batı değiliz. Kendi medeniyetimizi parayla değiştirmeyiz, zenginlikle şımarmayız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen 'Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri' toplantısına katıldı. Bakan Soylu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursuyla yurt dışında eğitim görecek bursiyerlere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Bazı ülkelerin Türkiye'nin ayağının tökezlemesini beklediğini ve bu ülkelerin böyle bir durumda Türkiye'nin üzerine kapaklanmak isteyeceğini belirten Bakan Soylu, bursiyerlerin gittikleri ülkelerde Türkiye hassasiyetlerini unutmamaları için uyarıda bulundu.

'İDLİB'TE 300 BİNİ AŞKIN İNSAN YERİNDEN EDİLDİ'

Türkiye'nin önündeki taşları temizlemeye ve bölgeye huzuru getirmeye çalıştıklarını ifade eden Bakan Soylu, Türkiye'nin huzurlu ve istikrarlı olması durumunda, bölgenin de huzurlu, istikrarlı ve büyük olacağını işaret ederek, şunları söyledi:

"Gittiğiniz ülkelerdeki tüm yöneticiler dünyadaki yoksulluklara sırtını dönen insanlardır. 400 yıllık komşularımızı bırakmadık. Suriyeli kardeşlerimize sırtımızı dönmedik, hala dönmüyoruz. İdlib'te son bir ayda 300 bini aşkın insan bomba ve varil bombalarıyla yerinden edildi. Şu anda AFAD'ımızdan Kızılayımıza tüm yardım derneklerimiz ve belediyelerimiz orada, devletimiz o insanların ve çocukların çıplak ayaklarının ayakkabıyla, çorapla buluşması ve rahat bir yerde kafalarını yastığa koyabilmeleri için çaba sarf ediyor. Biz Avrupa ve Batı değiliz. Kendi medeniyetimizi parayla değiştirmeyiz, zenginlikle şımarmayız. Onun için dünyaya söyleyecek sözümüz var. Ne yapmalıydık, Suriyelileri orada bıraksaydık da varil bombaları altında çocuklar ölse miydi? Daha geçen gün 8 kişi, 7'sini de bulamadık, Ege Denizi'nde Fethiye açıklarında battılar ve öldüler. Siz evlat değil misiniz, biz evlat değil miyiz? Hangi anne ve baba çocuğunu meçhule götürür? Bir anne, binlerce kilometreden Van ve Ağrı sınırına gelsin de 8 metre karın altında çocuğuyla beraber can versin, bunu bilen anlatsın. Bizim Batı'dan farkımız bu. Biz vicdanını parayla satmış bir millet değiliz."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasının ardından Bakan Soylu'ya çini tabak hediye etti.

Görüntü Dökümü:

-Bakan Soylu'nun konuşması

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Haber-Kamera:  Gökhan CEYLAN/KIZILCAHAMAM(Ankara),


Süleyman Soylu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:38 Kaynak: DHA
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