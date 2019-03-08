Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: İha'lara Öyle Bir Yazılım Yapıyoruz Ki, Kafalarını Çıkaramayacaklar (2)

Bakan Soylu: İha'lara Öyle Bir Yazılım Yapıyoruz Ki, Kafalarını Çıkaramayacaklar (2)

16 dakika önce

'TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIYORUZ'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim otobüsüyle geldiği Düzce'de halkı selamlayıp, çocuklara satranç takımı ve oyuncak dağıttı.

Bakan Soylu: İha'lara Öyle Bir Yazılım Yapıyoruz Ki, Kafalarını Çıkaramayacaklar (2), System.String[]
'TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIYORUZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim otobüsüyle geldiği  Düzce'de halkı selamlayıp, çocuklara satranç takımı ve oyuncak dağıttı. Daha sonra Düzce Belediye Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Soylu, "Başı açığı ve kapalısı da bugün Meclis'e giriyor, yaptıkları bütün tezgahlara rağmen ülke birlik içerisinde. Cumhuriyetimiz, ülkemiz güçlendi. Yıllarca milletimizde bir annenin iki kızını birbirinden ayırıp ülkemizin insanlarını ötekileştirmekten başka bir şey yapmadılar. CHP'nin bayrağı altında bunu yaptılar hep. Ufka hiç baktırmadılar ve baktırmak istemediler. Dünyanın en büyük havalimanına karşı çıktılar, yaptık. Şimdi terörün kökünü kazıyoruz, kimseye ihtiyacımız yok" dedi.

Bakan Soylu, terör örgütlerinin ve çetelerin ayağına bastıklarını belirterek, " Türkiye'nin ekonomik olarak yapılan saldırıların tamamına yanıt verebileceği, koşar adımlarla gidebileceği, yerli ve milli üretimin artacağı ve terörü tamamen kazıp atacağımız tam 4,5 yılımız var. Tayyip Erdoğan'ın ayağına 4,5 yıl daha topu verin de Kılıçdaroğlu'nun kalesinin 90'ına topu çaksın. Bunlara fırsat vermeyelim. DEAŞ, PKK, FETÖ, uyuşturucu, organize suç çetelerinin hepsinin ayağına basıyoruz. Bunların karşısında bizi güçsüz bırakmayın. Bizim boynumuzu  Kandil'in önünde eğik bırakmayın" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:17 Kaynak: DHA

Düzce, Süleyman Soylu, Politika
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