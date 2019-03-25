Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "İha'lara Yeni Takılacak Aparat ile Teröristler Kafasını Kaldıramayacak"

Bakan Soylu: "İha'lara Yeni Takılacak Aparat ile Teröristler Kafasını Kaldıramayacak"

57 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 2 yılda 3 bin 300 teröristin öldürüldüğünü belirterek, "Şimdi bu İnsansız Hava Araçları (İHA) var ya, bunlar havadan sınırlarda, dağlardan kimseyi milim oynatmıyorlar.

Bakan Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 2 yılda 3 bin 300 teröristin öldürüldüğünü belirterek, "Şimdi bu İnsansız Hava Araçları (İHA) var ya, bunlar havadan sınırlarda, dağlardan kimseyi milim oynatmıyorlar. Şimdi onlara yeni bir aparat yerleştiriyoruz. Yeni takılacak aparat ile teröristler kafasını kaldıramayacak." dedi.

Kırıkkale'de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde halka hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye eski Türkiye değil, son 2 yılda 3 bin 300 teröristi, 3 bin 99 barınak ve sığınağı tarumar ettik. Bakın terörle mücadele tarihinde 2018 yılında ilk kez bir şey oldu. 13 kırmızı renkli en üst düzeydeki orada etkisiz hale getirdik. Mavi, yeşil, gri bunları saymıyorum." dedi. Terör örgütü tarihinin en ağır yenilgilerini yaşadıklarını kaydeden Soylu, "Büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz ve hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Değerli hemşehrilerim bir şey söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksiniz ha. Kırıkkaleliler söylemezsiniz değil mi? Şimdi siz bu işleri iyi bilirsiniz. Kırıkkale bu işin ustasıdır üstadı. Şimdi bu İnsansız Hava Araçları (İHA) var ya, bunlar havadan sınırlarda, dağlardan kimseyi milim oynatmıyorlar. Şimdi onlara yeni bir yazılım yaptık, yeni bir aparat yerleştiriyoruz. Mayıs ayında inşallah içerisinde o aparatları takacağız onlara. Size bir şey söyleyeyim mi? Bırakın teröristleri, bundan sonra dağlarda yürümeleri, kafalarını kaldıramayacaklar kafalarını. Ben aynı zaman da Sayın Cumhurbaşkanımızın Sanayi Kurulu Başkanıyım. Bir kısmını söyleyemediğimiz o kadar güçlü adımlar atıyoruz ki çıldırmaları bundandır. Biliyor musunuz? Çıldırıyorlar, çıldırıyorlar. Size söylesem günlerdir sevincinizden uyumazsınız." diye konuştu. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:17 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Kırıkkale, Süleyman Soylu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Cinsel İçerikli Yazışmalarını Gördüm" Dediği Eşini Ütü Kablosuyla Boğup Öldürdü Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti Eşini Öldürüp, "Gidin Evden Alın" Diyen Zanlı, Baldızını da Öldürmüş İran'da Sel Felaketi Vurdu: 11 Ölü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 22:14:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "İha'lara Yeni Takılacak Aparat ile Teröristler Kafasını Kaldıramayacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]