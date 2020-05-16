Bakan Soylu İHA merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika

Bakan Soylu İHA merkezinin açılışını yaptı

Bakan Soylu İHA merkezinin açılışını yaptı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırda teröre darbe vuran İHA merkezi açılışına katıldı Bakan Süleyman Soylu: "Bu dağlarda ya olacağız ya da öleceğiz" "Bölgede 134 terörist kaldı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli açılış ve ziyaretlerde...

Bakan Soylu İHA merkezinin açılışını yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırda teröre darbe vuran İHA merkezi açılışına katıldı

Bakan Süleyman Soylu:

"Bu dağlarda ya olacağız ya da öleceğiz"

"Bölgede 134 terörist kaldı"

ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet ile birlikte Cizre Taktik İHA merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Soylu, yaptıkları teknolojik yatırımlarla sınır hattını kontrol altında tutacaklarını belirterek, bu dağlarda ya olacaklarını ya da öleceklerini söyledi.

Açılışta konuşan Bakan Soylu, bölgede terörle mücadelenin devam ettiğini ve bölgede son 134 teröristin kaldığını belirtti. Bakan soylu, "Türkiye terörle mücadelede uzun zamandır bu topraklarda yoğunluklu bir gayret ortaya koydu. Bizde biliyoruz ki tecrübeyi, birikimi teknoloji ile bütünleştirdiğimiz andan itibaren terör örgütü bu topraklarda üst üste hezimetler yaşamaya başladı. Özellikle son 3-4 gündür yine Şırnak'a bağlı Bestler Dereler'de terör örgütüne bir darbe indirildi. Hem teröristlere hem de büyük patlamaların meydana geldiği mühimmat depolarına. Bunları gerçekleştirken bir yandan istihbaratımız, bir yandan jandarma genel komutanlığın elde ettiği teknik kabiliyet, kapasite, bir yandan emniyetimizin, jandarmamızın istihbarat bütünlüğü, operasyonel bütünlüğü, diğer taraftan hem milli istihbarat teşkilatımız, hem Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hep birlikte omuz omuza sahada ortaya koymuş olduğu bütünlük güç gösterisi. Bütün bunların hepsi Cumhurbaşkanımızın özellikle teröre karşı Türkiye'nin ortaya koyması gerekli olduğu karar, attığı adım, ama illaki bir taraftan bütün dünyanın hayranlıkla izlediği İnsansız Hava Araçlarımız (İHA), Silahlı İnsansız Hava Araçlarımız atak helikopterlerimiz, yerli mühimmatlarımız, başkasına el açıp beklemediğimiz ve bu gün bizi kapasite ve kabiliyetleriyle teröre karşı etkin hale getiren anlayışımızı bütünlemiştir. Şimdi burada Şırnak'taki Taktik İHA Merkezimizi açıyoruz. Çevre illerden buralara sürekli İHA uçuşları sevk edilirken, şimdi bu esnada bu kabiliyeti buradan sağlamak için bir başlangıç gerçekleştiriyoruz. Bunun önemini biliyoruz. Sadece sınır içinde yapılan mücadeleyi değil, aynı zamanda Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3, inşallah Pençe 4, Pençe 5. Bir yandan Barış Pınarı, bir taraftan Fırat Kalkanı, bir taraftan Zeytin Dalı, yani Afrin hattından Hakurk'a kadar Irak'ın kuzeyine kadar, sadece içeride yapılan mücadele değil, dışarıda yapılan mücadelenin hem engelleyici, hemde terör örgütünü yok edici, tahrip edici anlayışı, Cumhurbaşkanımızın terörü kaynağında yok etme prensibinin en önemli adımı olarak teşkil etmektedir. O açıdan Cumhuriyet tarihimizde elde ettiğimiz bu tecrübe ve kabiliyet gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en önemli emanettir. Dünyada teröre böyle dersini veren hiçbir ülke söz konusu değildir. Böyle bir devlette yoktur. Böyle bir devletin evlatlarıyız. Ama elbete teknoloji önemlidir. Fakat benim onur duyduğum mesele bu teknolojiyi elinin avucu gibi kullanmayı bilen sizlersiniz. Bizim evlatlarımızın, bu ülkenin evlatlarının bu konularda ne kadar mahir olduğunu, ne kadar başarılı olduğu ne kadar azimli ve kararlı olduğunu en önemli göstergesidir. Sizlere verilen bir alet, siz onu konuşturuyorsunuz. Onunla anlaşıyorsunuz. ve onu insanla bütünleştiriyorsunuz bunun farkındayız" dedi.

"Bu dağlarda ya olacağız ya da öleceğiz"

Bölgedeki dağlarda ya olacaklarını ya da öleceklerini belirten Bakan Süleyman Soylu atılan bu adamların ülkenin huzur ve güveni için olduğunu söyledi. Soylu, "Burada atılan her adım ülkemizin güveni ve huzuru içindir. Cudi, Gabar, Bestler Dereler, bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemlidir. Zannediyorum son tespitlerimize göre bu bölgede 134 terörist var. Bu yıl bizim için başka bir yıl, bunu geçen yıldan planladık. Bu yıl Cudi, Gabar, Bestler Dereler, Kel Mehmet, aynı zamanda Kato dağlarında ya olacağız ya da öleceğiz. Kararımız bu, 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız. Biz burada Türk Silahlı Kuvvetlerimizle sınırın hemen ötesinde ortaya koyacağı bu cesaretli ama stratejik, aynı zamanda akıllı ve milletimize yakışır hal terör vesayetini söküp atacaktır. Buna inancımız tamdır. Bunun için Cizre Taktik İHA Merkezini sadece teröre karşı bir mücadele merkezi değildir. Aynı zamanda burada evlatlarımız var. Çocuklarımız var. Burası büyük bir üretim merkezi olacak. Burası büyük bir tarım ve hayvancılık merkezi olacak. Burası herkesi cezbedecek bir alan olacak. Bunu milletimizle beraber inşa edeceğiz. Yani bir misyonumuz yok, çok misyonumuz var. Bu misyonu burada gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Bakan Soylu İHA merkezinin açılışını yaptı

Süleyman Soylu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 06:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Soylu İHA merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika

Son Dakika

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı         
23:40
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı         
23:39
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı         
23:27
Kamerun'da Kamerun'da "sahte peygamber" papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı         
23:07
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı         
22:59
İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı         
22:33
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü         
22:31
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya         
22:26
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi 6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi         
21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı         
21:24
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı         
21:17
Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu         
21:14
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı         
20:58
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız         
20:52
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak? Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı         
19:40
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı         
19:35
FETÖ'den tutuklanan FETÖ'den tutuklanan "Ankara kuşu" için istenilen ceza belli oldu         
19:35
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı         
19:29
Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti         
19:18
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı         
18:54
Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum         
18:45
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti         
18:31
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar         
18:26
Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı         
17:46
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz         
17:42
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı         
17:39
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var         
17:30
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2020 00:40:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu İHA merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]