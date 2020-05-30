Bakan Soylu: İki provokatör de yakalandı - Son Dakika

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz. Türk polisine güvenin" ifadesine yer verdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu , Ermeni Kilisesi'nin haçının kırılması ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atılması olaylarının faillerinin yakalandığını duyurdu.

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