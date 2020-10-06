Bakan Soylu: "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce... - Son Dakika

Bakan Soylu: "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır."

-"Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden, 172'si ise ikna yöntemiyle teslim oldu."