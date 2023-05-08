Bakan Soylu ile TİP'li Ahmet Şık seçim bölgelerinde karşılaştı! İki tarafta birbirini boş geçmedi

İstanbul Beşiktaş'ta AK Parti Milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim aracı ile tur atarken Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile karşılaştı.

"YARGILANACAKSIN"

Bakan Soylu'nun seçim aracı geçerken Beşiktaş'ta seçim çalışması yapan Şık, otobüsten çevredekilere oyuncak atan Soylu'ya bağırdı. Şık, "Yargılanacaksın" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU YANIT VERDİ

Bakan Soylu ise Şık'ın sözlerine önce güldü, daha sonra eliyle Şık'ı işaret ederek bir şeyler söyledi. Şık'ın da bu sırada Soylu'ya karşılık verdiği görüldü.

"BİZDEN KAÇAMAZSINIZ"

Türkiye İşçi Partisi o anları "Bizden kaçamazsınız, her yerdeyiz. Hesap vereceksiniz" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.