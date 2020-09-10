Bakan Soylu: İlk 6 ay trafik kazalarında ölen sayısı 477 kişi azaldı - Son Dakika

Bakan Soylu: İlk 6 ay trafik kazalarında ölen sayısı 477 kişi azaldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yılın ilk 6 ayına göre bu yılın ilk 6 ayında, Türkiye'de trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı tam 477 kişi azalmıştır. Bu önemli bir azalıştır. Doğru yolda olduğumuzu ifade eden bir azalıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Trafik Birim Amirleri 2'nci Etap Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Soylu ile birlikte bakan yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile 81 ilin trafik müdürü katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, terörle mücadeleye değinerek, "Terörde bugün PKK'nın dağda kalmış elemanlarının teker teker hesabını tutar hale geldik. İkna yöntemiyle veya operasyonel saha baskısıyla her gün birer ikişer hesaptan düşüyoruz" dedi.