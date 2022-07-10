BAKAN SOYLU İLK ETAPTA 5'ER BİN LİRALIK YARDIM YAPILACAK 2 - Son Dakika
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BAKAN SOYLU İLK ETAPTA 5'ER BİN LİRALIK YARDIM YAPILACAK 2

10.07.2022 10:19

BAKAN SOYLU: İLK ETAPTA 5'ER BİN LİRALIK YARDIM YAPILACAK 2 (aktüel görüntü ve detaylarla)Nedim BAYHAN - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta sel felaketinin ardından incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evleri ve işyerleri su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar.

BAKAN SOYLU: İLK ETAPTA 5'ER BİN LİRALIK YARDIM YAPILACAK 2 (aktüel görüntü ve detaylarla)

Nedim BAYHAN - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta sel felaketinin ardından incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evleri ve işyerleri su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Hemen ilk etapta 5'er bin liralık evlerine su basanlara, iş yerleri su basanlara da 10'ar bin liralık bugün itibariyle bir banka şubesi açtırdık. Hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana gelen Esenyurt'ta incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, basın mensuplarının soruları üzerine "Bu gece sabaha kadar birkaç kez yoğun ve şiddetli bir yağmur yağdı. Biz de hem vali yardımcılarımız, AFAD Başkanımız, kaymakamımız ve il afet müdürümüz burada bir çalışma ortaya koydular. Büyükşehir Belediyesiyle birlikte de bir değerlendirme yaptık. Onlar da su basan yerlerle alakalı boşaltmaları yapıyorlar. Yani bundan sonra nasıl bir adım atılması gerekir ve hızlı ve çabuk süratli adımlar ne şekilde olması gerekli vatandaşlarımızı dinledik. Hem meselenin hikayesini de hep beraber değerlendirme fırsatına sahip olduk. Bir daha burada su basmamasını teminen neler yapılabilir bu konuda bir karşılıklı çalışma da yapılacak ve yapılanlar var, yapılanları değerlendirdik. Ayrıca evleri ve işyerleri su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Hemen ilk etapta 5'er bin liralık evlerine su basanlara, iş yerleri su basanlara da 10'ar bin liralık bugün itibariyle bir banka şubesi açtırdık. Hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek. Allah'a hamd olsun bir can kaybımız yok önemli olan o. Bir anda yoğun bir yağmurla karşı karşıya kalındı. Burada yapılması gereken işler var, onu da büyükşehir belediyesi ile değerlendirildi ve zannediyorum yakın bir zamanda yapılıp sona erecek.Geçmiş olsun arakadaşları hasar tespitlerini bu gece yarısına kadar yapıp bitirecekler ve vatandaşımızın burada karşı karşıya kalmış olduğu bu mağduriyette, en azından maddi mağduriyet, tabii mübarek bayram günü karşı karşıya kaldığı diğer mağduriyeti maalesef çözemeyiz ama maddi mağduiyeti çözebilmek için gerekli yardımlar destekler ortaya konulacak, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: İstanbul'da evini su basanlara ilk etapta 5 bin TL, iş yerlerini su basanlara 10 bin TL nakit elden verilecek Son Dakika: İstanbul'da evini su basanlara ilk etapta 5 bin TL, iş yerlerini su basanlara 10 bin TL nakit elden verilecek
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU İLK ETAPTA 5'ER BİN LİRALIK YARDIM YAPILACAK 2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN SOYLU İLK ETAPTA 5'ER BİN LİRALIK YARDIM YAPILACAK 2 - Son Dakika
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