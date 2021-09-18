Bakan Soylu "İlk kez" diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Yassıada'yı ziyaret etti. Buradan eşiyle paylaşımda bulunan Bakan Soylu, programlarının devamına katılmak için Edirne'ye hareket etti. Edirne'de açıklamalarda bulunan Soylu, çok önemli bir bilgiyi de ilk kez paylaştı.

"TERÖRİST SAYISI 200'ÜN ALTINA DÜŞTÜ"

Türkiye'deki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına düştüğünü belirten Bakan Soylu, şu anda yurt genelinde tespit edilen terörist sayısının da 197 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, son kalan teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi adına güvenlik güçlerinin büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi.