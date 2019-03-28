Bakan Soylu: "Irak'ın Kuzeyinde Devlet Kurmak İstediler.
36 dakika önce
Bakan Soylu: "Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak istediler.
Bakan Soylu: " Irak
'ın kuzeyinde devlet kurmak istediler. Eğer Tayyip Erdoğan
olmasaydı o devlet orada kurulurdu"
-"Dün Saadet Partisi
beni YSK'ya şikayet etmiş. Beni şikayet edeceğinize kol kola yürüdüğün ve birlikte olduğun Apo'nun kardeşiyle kol kola yürüdüğün Saadet Temelli denen edepsizi bırak YSK'yı bu millete şikayet etsenize"
İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Maltepe
'de ilçe teşkilat kahvaltısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:30 Kaynak: İHA
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