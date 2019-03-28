Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Irak'ın Kuzeyinde Devlet Kurmak İstediler.

Bakan Soylu: "Irak'ın Kuzeyinde Devlet Kurmak İstediler.

36 dakika önce

Bakan Soylu: "Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak istediler.

Bakan Soylu: " Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak istediler. Eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı o devlet orada kurulurdu"
-"Dün Saadet Partisi beni YSK'ya şikayet etmiş. Beni şikayet edeceğinize kol kola yürüdüğün ve birlikte olduğun Apo'nun kardeşiyle kol kola yürüdüğün Saadet Temelli denen edepsizi bırak YSK'yı bu millete şikayet etsenize"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Maltepe'de ilçe teşkilat kahvaltısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:30 Kaynak: İHA

Saadet Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Irak, Politika
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