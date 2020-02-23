Bakan Soylu: "(İran'daki deprem) Başkale'de 7 vatandaşımızı bu depremde kaybettik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: '(İran'daki deprem) Başkale'de 7 vatandaşımızı bu depremde kaybettik' - Son Dakika

Bakan Soylu: "(İran'daki deprem) Başkale'de 7 vatandaşımızı bu depremde kaybettik"

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk bilgilere göre İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk bilgilere göre İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Soylu, Elazığ'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, saat 08.53'te merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.

Hoy kentinin, Hakkari ile Van'ın Başkale ilçeleri ile sınır olduğuna işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Hakkari'de yaptığımız değerlendirme ve aldığımız haberler çerçevesinde bir olumsuzluk şu an için görünmüyor ama Van'da Başkale ilçesinin Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerinde yıkıntılar ve can kayıplarımızın olduğu konusunda ilk bilgileri aldık. Bunu hemen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hoy kentindeki depremin bizimle alakalı bölümünü yani Van Başkale'de 4 köydeki karşı karşıya kaldığımız durumu arz ettik. Evlerde özellikle yıkıntılar söz konusu. hem Van Valimiz hem Kaymakamımız hem de AFAD ekiplerimizin ilk bölümü yola çıktılar ve AFAD ekiplerimiz ilgili köylere ulaştılar. Daha doğrusu ilk önce Özpınar köyüne ulaştılar. Diğer köylere de ulaşmak üzereler."

Uluslararası yardım talebi yapılmamış

Köylerde enkaz altında kalan vatandaşların bulunduğuna ilişkin bilgiler ulaştığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Aldığımız ilk bilgilere göre 4'ü yetişkin 3'ü de çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı bu depremde kaybettik. Allah rahmet eylesin, 6'sı Özpınar köyünde, bir vatandaşımız da Güvenlik köyünde. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili sahadan gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Dışişleri Bakanlığından aldığımız bilgiye göre İran tarafından herhangi bir uluslararası yardım talebi şu ana kadar yapılmış değil."

Başkale, Deprem, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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