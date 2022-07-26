Bakan Soylu: "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Paylaşımında, "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonunda kahraman Jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz. Teslim olun. Yoksa bu topraklar sizin için ölümdür" ifadelerine yer verdi.
(Hidayet Türkyılmaz - İHA)
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