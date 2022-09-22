Bakan Soylu İRAP toplantısına katıldı

İSTANBUL'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında İl Afet Risk Azaltma Planı-Hazırlık ve İzleme Süreci Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasında düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla İstanbul'umuzda; Mart 2021'de, Afad İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda; Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarımız, kaymakamlarımız, bilim insanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız ve üniversitelerimiz ile el ele verdik. Şehrimizin geleceği adına tarihi bir adım attık ve İRAP hazırlık çalışmalarımıza başladık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 2 çalıştay ve 112 toplantı sonucunda; Swot analizi yöntemiyle, Yani; İlimizin mevcut durumdaki güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri ele aldık. İstanbul'umuzun afet öncesindeki muhtemel risk ve tehlikelerini değerlendirdik. Hedeflerimizi, eylemlerimizi ve bu eylemlerden sorumlu kurumlarımızı belirledik. Kendimize hayati ev ödevleri edindik. Şehrimize ve kurumlarımıza da ev ödevleri verdik. Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde İstanbul için çalışmalarımızı yaptık. ve sonuç olarak; 4 amaç, 34 hedef ve 454 eylemden oluşan İl Afet Risk Azaltma Planımızı, 2021 yılının sonunda Valiliğimiz onayıyla uygulamaya başladık." dedi.