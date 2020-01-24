Bakan Soylu, Isparta'da taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Isparta'da taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Bakan Soylu, Isparta'da taziye ziyaretinde bulundu

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının hukuk müşaviri Tahir Alan'ın vefat eden babası Mustafa Alan (80) için Isparta'da oturan aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu, Isparta'da taziye ziyaretinde bulundu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının hukuk müşaviri Tahir Alan'ın vefat eden babası Mustafa Alan (80) için Isparta'da oturan aileye taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı hukuk müşaviri avukat Tahir Alan'ın babası emekli emniyet mensubu Mustafa Alan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Isparta Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 21 Ocak gecesi yaşamını yitirdi. Mustafa Alan ertesi gün düzenlenen törenin ardından Isparta'da toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Tahir Alan ve ailesine Isparta'daki evlerinde taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu'ya Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen de eşlik etti.


Süleyman Soylu, Mustafa Alan, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den 16 adayı hukuksuzca silahlandıran Yunanistan'a tepki
Belge şart oldu; "çakar" artık korsan satışta Amazon'un kurucusunun Bezos'un ardından başka önemli isimler de hacklenme riski altında iddiası AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 08:22:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu, Isparta'da taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]