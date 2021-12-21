Bakan Soylu İstanbul'da 388 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da 19-20 Aralık tarihlerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 237 kilogram eroin ile 151 kilogram esrar yakalandığını duyurdu. Toplamda 388 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 15 kişi de gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti: "İstanbul'da; 19 Aralık'ta Çatalca, Küçükçekmece ve Ümraniye'de yapılan operasyonlarda; 151 kilogram esrar, 14 kilogram eroin, 20 Aralık'ta; Esenyurt'ta yapılan operasyonda; 223 kilogram eroin ele geçirildi. 15 kişi gözaltında. Kahraman Polislerimize tebrikler"