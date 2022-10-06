Bakan Soylu, İstanbul Taksiciler Esnaf Odasındaki çalışma toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu, İstanbul Taksiciler Esnaf Odasındaki çalışma toplantısında konuştu Açıklaması

06.10.2022 17:48
Bakan Soylu, İstanbul Taksiciler Esnaf Odasındaki çalışma toplantısında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda yönetmeliği tamamlayacaklarını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda yönetmeliği tamamlayacaklarını bildirdi.

Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, Kağıthane'deki İstanbul Taksiciler Esnaf Odasında düzenlenen çalışma toplantısında bir araya geldi.

Bakan Soylu, çalışma toplantısının sonunda hep beraber bir karar çıkaracaklarını belirterek, "Taksicilik bir emin meslektir. Biz bunu biliyoruz. Şehirler kültürleriyle beraber yaşar ve bu kültürlerin izini silebilmek mümkün değildir. Bugün de İstanbul'da çokça konuşulan, dönem dönem haklı şikayetleri, dönem dönem ise birtakım odakların bilerek hedefi olan bir süreçle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Hem kendi hem de diğer bakanlıklar ile İstanbul Valiliği ve emniyet müdürlüğünün üzerine düşen görevleri olduğunu kaydeden Soylu, "Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim: Bizim burada hep birlikte yapmamız gereken en önemli mesele, İstanbul'da bir araştırma yapıldığında, bizim bu toplantıda alacağımız ve daha önce konuştuğumuz, yapmaya karar verdiğimiz, aslında pandeminin devreye girdiği, bu adımları attığımızda İstanbul'da birine, 'En fazla hangi esnaf grubundan memnunsunuz?' dendiğinde bu toplantıdan alacağımız kararlarla ve değerlendirmelerle birinci sıraya taksici esnafını inşallah bu masanın etrafındaki arkadaşlarla birlikte getirmeye ve milletimizi de böyle bir anlayışla bütünleştirmeye, buluşturmaya sorumluyuz." değerlendirmesini yaptı.

Hedeflerinin sadece 785 bin kilometrekare olmadığını dile getiren Soylu, "Biz savunma sanayiinden tutun, İstanbul Havalimanı'na kadar, Avrasya Tüneli'nden Marmaray'a kadar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Osmangazi'ye kadar etrafımızdaki coğrafyaya model oluşturuyoruz. İstanbul'un bir özelliği var: Karmaşık ve kompleks olaylarla sürekli karşı karşıya kaldığı için diğer bütün şehirlere de olayların çözümünün nasıl olabileceğini gösterebilecek bir kabiliyete haizdir." diye konuştu.

"Araçların yenilenmesinde, esnaf ve kefaretin kredi uygulamalarında bu kredilerin yüzde 9'luk, 9,5'luk oranla uygulanmasında büyük bir yenilenme imkanı haiz oldu." diyen Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu daha da geliştirilmeli. Yaklaşık 4 milyar 250 milyon liralık bir bölgesel kredi hacmi, sadece İstanbul için böyle bir kredi hacmi oluşturulmuş. Bu da önemli bir şey. Birtakım teknolojik yenilikler var. Hazırlanmış, yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Bunu da bir vesileyle burada hep beraber değerlendireceğiz ve konuşacağız. İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, tüccarımıza, esnafımıza mahcup olmamak durumundayız. Sorumluluktan kaçan bir yapımız yok. Biz birbirimizi yıllardan beri tanıyoruz. Bu işi ya çözeceğiz, ya çözeceğiz. Şahsen üzerime ne düşüyorsa onu da yapmakla mükellefim. Hep beraber oluşturacağımız bir kurulla sürekli çalışacak, 24 saat birbiriyle iletişim içerisinde olacak, eksikleri tespit edecek ve üzerine gidecek bir meseleyle, bir sinerji oluşturmamız lazım. Bunu oluşturalım, bize yeter. Göreceksiniz sonucu da çok güzel olacak. Tekrar söylüyorum, İstanbul'da, İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek çok kısa süreç içerisinde İstanbul'un en memnun esnaflarından birincisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda yönetmeliği de tamamlıyoruz."

"Taksi hizmetinin konforundan söz edilmesini istiyoruz"

Yerlikaya da yıl sonu itibarıyla 16 milyon turist ağırlayacaklarını belirterek, "Misafirlerimiz, yerli misafirlerimizle beraber bu dünyanın 13. büyük metropolünde günlük 7,5 milyon toplu taşıma, taksi bunların içerisinde toplu taşıma söz konusu." diye konuştu.

Kentte, 18 bin 395 taksi ve 45 bin 554 şoför bulunduğunu bilgisini paylaşan Vali Yerlikaya, "İstanbul'a gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin şehrimizden taksi hizmetinin konforundan söz ederek buradan ayrılmalarına vesile olmak istiyoruz. Neler olabilir bunları istişare etmek için buradayız. Ben istişarelerimizin şehrimiz, taksilerimiz, onların değerli şoförleri için, hepimiz için, her birimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı SÜLEYMAN SOYLU İSTANBUL HALKINA KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR BU SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ SÜLEYMAN SOYLU İSTANBUL HALKINA KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR BU SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, İstanbul Taksiciler Esnaf Odasındaki çalışma toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:37 Bolu'da adam öldürme suçundan yargılanan zanlı, ormandaki gölgeyi suçladı: Belki o öldürmüştür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 18:51:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Soylu, İstanbul Taksiciler Esnaf Odasındaki çalışma toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement