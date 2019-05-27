Bakan Soylu: "İstanbul'u herkes kazanabilir ama İstanbul zaman kaybedemez"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'u herkes kazanabilir ama İstanbul zaman kaybedemez. Geçmiş dönemde yaşananlar tekrar yaşanırsa bunun maliyeti hepimizin üzerine gelir dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'u herkes kazanabilir ama İstanbul zaman kaybedemez. Geçmiş dönemde yaşananlar tekrar yaşanırsa bunun maliyeti hepimizin üzerine gelir dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Zeytinburnu'nda bulunan Belgrad kapı sosyal tesislerinde muhtarlarla bir araya geldi. Soylu burada yaptığı konuşmasında İstanbul'da 31 Mart seçimlerinde yapılan itirazlara değinen Soylu, "İlçe bazında İstanbul da toplam da dört itiraz var. Ataşehir, Maltepe, Büyükçekmece ve Sancaktepe. Çünkü çetele aynı, sandık sonuçları aynı zamanda da oylar aynı. Büyükşehirde oylar farklı, çetele farklı, sandık sonuçları farklı. Biz buna itiraz etmeyelim mi? Mühür yok, imza yok, rakam yok. Diyorlar ki siz buna itiraz etmeyin. YSK gerekçeli kararında bunu yazdığı zaman diyorlar ki Yüksek Seçim Kurulunun kararında 'çalma' yazmadı. Hukuken yazar mı böyle bir şey. Yapılan yolsuzluk ve hukuksuzluk yukarıdan aşağıya tanzim edilmiştir. Kanun diyor ki sandık kurulu başkanı bir üye kamu görevlisi devlet memuru verilir. 96 kişi CHP üyesi. Var mı böyle bir şey. 3389 birinci dereceden Cumhuriyet Halk Partisinden birinin akrabası. Biz buna itiraz etmeyelim mi? S-400 konusunda mücadelemizi görüyorsunuz. Terör örgütleri konusundaki mücadelemizi görüyorsunuz. O zaman sesimizi çıkarmayalım mı? O zaman vatandaşımız bize 'Benim bir oyumu korumaktan acizsin, sen neyi savunacaksın, neyi yöneteceksin?' der. Bir oy olsa bile bunu muhafaza etmek bizim görevimizdir. Çok açık bir şekilde söylüyorum çok sesi çıkanın haklı olacağı bir seçim sistemi oluşturursak Türkiye'de beş yıl sonra seçim yapılamayacak bir hale gelir. Kurallarla yapılır seçim" dedi. Soylu 23 Haziran seçimleriyle beraber Türkiye'de bitmeyecek bir siyasal tartışma oluşturmak isteyenlerin olduğunu ve bunun endişe verici olduğunu belirterek "Bir endişem var. İstanbul'un gücünü 23 Haziranı hedef alıp 23 Haziran'dan sonra Türkiye'nin istikrarını ve Türkiye'nin yarınını etkilemek için başkalarına ciro etmeye çalışanları endişeyle takip ediyorum. 23 Haziran üzerinden İstanbul da bir ideolojik kamplaşma ve 23 Haziran üzerinden bitmeyecek bir siyasal tartışma oluşturmak isteyenlere de fırsat verilmemeli" diye konuştu. BİNALİ YILDIRIM'A YAPILANLAR 28 ŞUBAT'TA YAPILAN DAVRANIŞLARDIR AK Parti adayı Binali Yıldırım'a katıldığı bir gösteri çıkışında yapılan davranışların 28 Şubat döneminde ki davranışlarla yapılanla aynı olduğunu aktaran Soylu, "Biz artık geçmiş Türkiye'nin alışkanlıklarının bittiğini düşünüyorduk. Binali abi geçtiğimiz akşam bir gösteriye gitti. Çıkarken Binali abiye yapılan davranışlar 28 Şubat döneminde yapılan davranışlardır. Binali abi kime ne yaptı? Yoldan başka, köprüden başka şu anda kullanılan cep telefonlarının alt yapısından başka. Bilgisiyle tecrübesiyle babacanlığıyla sert meselelere kucaklayıcı davrandı. Ama anlıyoruz ki. Hala birileri geçmiş dönemde ki alışkanlıklarını bir yere park etmişler hafif ayakları düz basınca bunları parklarından alıp tekrar tedavüle koydular" dedi.

"İSTANBUL YÖNETİLEMEZSE BUNUN MALİYETİ HEPİMİZİN ÖNÜNE GELİR" Bakan Soylu, İstanbul'da eğer geçmişte yaşananlar yaşanırsa bunu maliyetinin herkesin önüne geleceğini belirterek "İstanbul'u herkes kazanabilir ama İstanbul zaman kaybedemez. İstanbul'a zaman kaybettirmemeliyiz. İstanbul hızla büyüyen bir şehir. Geçmiş dönemde yaşananlar tekrar yaşanırsa bunun maliyeti hepimizin üzerine gelir. Ben içişleri bakanıyım Türkiye'nin bütün istihbarat bilgilerinin tamamı benim makamımda. Ben bakanlığa gelince Emniyet İstihbarat ve Jandarma İstihbarat başkanlarını çağırıp alın kardeşim şu iki CD'yi, Türkiye'nin bütün istihbarat bilgilerini yükleyin ve bana 1 saate kadar veya 10 saate kadar getirin desem doğru olur mu? Maalesef kısa dönem belediye başkanlığı yapan CHP adayının ilk icraatı İstanbul büyükşehir belediyesinde ki verileri almak olmuştur. Bu bana geçmiş dönem alışkanlıklarını hatırlattı" şeklinde konuştu.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hatayspor-Gaziantep Gazişehir Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek

Ümit Karan: Türkiye'den Gelen Teklifler Var

Ünlü İsimlerin Sahne Alacağı Festivalde Caretta Caretta'lar Zarar Görmesin Diye Dilekçe Verildi

Enerji Bakanı Dönmez: Seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri almış durumdayız