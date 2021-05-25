Bakan Soylu, "İstifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusunu yanıtladı: Hiç düşünmedim - Son Dakika

Bakan Soylu, "İstifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusunu yanıtladı: Hiç düşünmedim

25.05.2021 09:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında Sedat Peker'in iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ile genel bir değerlendirme yaptıklarını dile getiren Soylu, "İstifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusuna ise "Hiç düşünmedim" cevabını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu, Sedat Peker'in kendisi hakkındaki 7 videoluk iddialarına ilişkin, "Organize suç şüphelisinin bu iftiralarının hepsi saçmalıktır. Hepsi saçmalık, sapkınlık var. Bir vesayet ortaya koymaya çalışıyor ve sessizlik hakim. İpe-sapa gelmez olarak görmedim ama sözcülük yapıyor" dedi.

"İFTİRALARIN HEPSİ SAÇMALIK"

Soylu açıklamalarına şöyle devam etti:

Bu olaylar başlayınca, bir organize suç suçlusu, yıllarca Türkiye'de herkesin bildiği ve hayatının nereden geldiği belli olan birisinin bu iftiralarının hepsi saçmadır. Bunlarla ilgili hiç muhatap değiliz. Doğru bulmuyoruz diyerek bu mesele kenarda durabilirdi. Dikkat ederseniz birinci ve ikinci videoda şahsımla alakalı bir şey yok ve ben o zaman devreye girdim.

Her türlü sapkınlığın içinde olan birinin söylediği ipe sapa gelmez sözler olarak görmedim. Baktım ki bir eleman bir sözcülük ortaya koyuyor. İddiaları ve iftiraları tamamen boş olsa da devleti hedef alıyor, Türkiye'ye tırnak içinde söylüyorum vesayet ortaya koymaya çalışıyor, neredeyse herkese 'ipiniz elimde' diyor ve bir sessizlik hakim.

Terörle mücadele etmişiz, teröre ciddi şekilde darbe vurmuşuz. Organize suç çetelerine darbe vurmuşuz. Uyuşturucuyla mücadele etmişiz, önemli bir sonuç elde etmişiz. FETÖ'yle mücadele ediyoruz, DEAŞ yanı başımızda. Türkiye bütün bunlarla mücadele ederken sanki birileri Türkiye'nin sahayı temizlemesinden önce son kaleyi kaptırmamak için bir hamleye giriyor.

"HEDEF BEN DEĞİLİM, HEDEF TÜRKİYE"

Türkiye'nin üzerine getirilmeye çalışılan tam da budur. Çok basit bir operasyon var. Türkiye bugün siyasal istikrarı nasıl sağlıyor? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var ve Türkiye'de siyasi istikrar var. Ne yapmak lazım? Hepimiz unuttuk, üst üste Türkiye'deki terör saldırılarını. Her gün bir bombanın patladığı, İstanbul'da alışveriş merkezleri kapanmayı göze aldığı günler vardı. Ben olayın tamamen fotoğrafını görüp, eski Türkiye'nin son kalıntılarını süpürmeye geldiği andan itibaren birileri devreye girdiler.

BAKAN SOYLU'DAN "İSTİFA" AÇIKLAMASI

Hiç düşünmedim. Benim istifa edeceğim hiçbir hukuki dayanak yok.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BU KONULARA YAKLAŞIMI NE OLDU?

Sayın Cumhurbaşkanı ile genel bir değerlendirme yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı benim liderimdir. AK Parti'nin Türkiye'de nasıl bir yer oluşturduğunu bütün millet biliyor. Bunun nasıl bir plan olduğunu millet biliyor. Sayın Cumhurbaşkanı genel değerlendirmesini göreceksiniz Türkiye'nin yarına daha emin atmaları için açıklama yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı bu arada oldukça net.

SEDAT PEKER'E KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI MI?

Kırmızı bültenle ilgili hemen müracaat ettik. Hem İstanbul, hem Bursa hem de İzmir'den araması var. Peker'le ilgili müracaat ettik. Difüzyon (inceleme) bölümüne aldılar. FETÖ'cüleri de böyle yaparlar.

SEDAT PEKER İLE KARŞILAŞTI MI?

Ben bu adamla (Sedat Peker) hayatımın hiçbir yerinde bir araya gelmedim. Bir cenazede uzaktan çirkin bir şekilde gördüm. Çok yıllar önce. Onun dışında hiçbir ortak halim söz konusu değildir.

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Süleyman Soylu, Sedat Peker, Türkiye, İstifa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, 'İstifa etmeyi düşündünüz mü?' sorusunu yanıtladı: Hiç düşünmedim - Son Dakika


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