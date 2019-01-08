Bakan Soylu, İstihbarat Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına Katıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Birimleri değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Birimleri değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katıldı.



İstihbarat Daire Başkanlığı'nda düzenlenen toplantı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Basın mensuplarının görüntü almasının ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıda, Bakan Süleyman Soylu ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, genel müdür yardımcıları, genel komutan yardımcıları ve bazı daire başkanları yer aldı. - Ankara

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