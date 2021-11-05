BAKAN SOYLU DEPREM KONUTLARINI İNCELEDİ -1 - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Güvenlik Toplantısı'nın ardından cuma namazını Konak Camii'nde kıldı. Bakan Soylu namazın ardından, MHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Bakan Soylu İzmir'deki depremde yıkılan veya ağır hasar gören binaların yerine Toplu Konut İdaresi Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen yeni deprem konutlarını gezerek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ayrıca, deprem konutlarının bulunduğu bölgedeki esnafı da ziyaret etti. Deprem konutlarındaki incelemenin ardından Bakan Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile birlikte partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

GÜVENLİK TOPLANTISI ÜÇ SAAT SÜRDÜ

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndaki konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, muhabbetlerini ve sevgilerini ileterek başlayan Bakan Soylu, "Size 19 yıl bu ülkenin hizmetkarı olan, bu ülkenin umutlarını yarına taşıyan, ümitsizliği elinin tersiyle iten, sadece kendi ülkesine değil lideri Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bütün dünyaya iyiliği anlatmaya çalışan, pes etmeyen AK Parti teşkilatına hürmetlerimi arz ediyorum. Bugün İzmir'in birtakım meselelerini değerlendirmek ve 'Güvenlik Toplantısı' yapmak için Ankara'dan komutanlarımız, emniyet genel müdürlüğümüz ve bakan yardımcılarımız ile İzmir'e geldik. Yaklaşık üç saat boyunca asayişten uyuşturucu ile mücadeleye, aile içi şiddetten kadına şiddete kadar İzmir'in ilçelerindeki genel durumu, kaçak göçle mücadele ve afetle mücadeleyi ele aldık. Ardından oradan çıktıktan sonra MHP'nin bir daveti oldu. Bu davete icabet ettik" ifadelerini kullandı.

'NEREDE BU DEVLET DEDİRTTİRMEDİ'

Programına deprem bölgesinde devam ettiğini ifade eden Soylu, "Tam bir yıl önce İzmir'imizde meydana gelen, hepimizi yasa boğan deprem felaketi sonrası yıkılan evlerin yerine yapılan yeni evleri inceledik. Aynı zamanda kentsel dönüşüm ile ilgili atılacak adımların ne noktaya geldiğini değerlendirmek üzere valimiz, AFAD başkanımız, bakan yardımcılarımız, genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimiz ile oraları gezerek ne noktada olduğunu değerlendirdik. Elbette ki şu anda çatısı altında bulunduğumuz AK Parti Türkiye'ye büyük hizmetler gerçekleştirdi. Bugün yaklaşık bir yıl sonra, yapılan deprem konutlarının ne noktaya geldiğini görünce, İzmir'imize yakışan konutları görünce aklımdan bir film şeridi gibi eski Türkiye geçti. Eski Türkiye'yi hepimiz yaşadık. Bu ülkede deprem olduğu zaman karla kaplı bölgelere 6 ay ulaşılamadığı günleri hepimiz yaşadık. Vatandaşın ilk cümlesi 'Nerede bu devlet?' idi. Bugün ise Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu siyaset, hiç kimseyi ayırt etmeden deprem, sel, çığ, yangın olan bölgelerde bu cümleyi bu millete söylettirmedi. 'Nerede bu devlet?' dedirtmedi. Milletiyle birlikte olan, sorunların hiç birisinden kaçmayan sorunları itmeyen 'Benim milletim en iyisine layıktır' diyerek tüm şartları zorlayan bir tabloyu ortaya koydunuz" dedi.

'MİLLET 10 SEÇİMDİR VURUYOR, ANLAMIYOR'

Vatandaşların 'Reis'i ara' tezahüratları üzerine Soylu, "Gittiğim yerlerde bu taleplerle karşılaşıyorum. Bazılarını yerine getirmeye çalışıyorum. Reis İzmir'e gelecek zaten. O zaman siz İzmir'i ayağa kaldıracak mısınız? Her seferinde ben arıyorum, başka bir yerde oluyor ve kıramıyor. Müsaade ederseniz çalışmasına imkan sağlayalım" dedi. Bakan Soylu'nun "Birileri diyor ki; 'Biz 2023'te iktidara geleceğiz. Hesap yapıyorlar. Anketten, araştırmadan bahsediyorlar'" ifadelerini kullanmasının hemen ardından salondan 'Vur vur inlesin, Kılıçdaroğlu dinlesin' sesleri yükseldi. Bunun üzerine Soylu, "Ben niye Kılıçdaroğlu'na vurayım? Millet 10 seçimdir vuruyor, anlamıyor" açıklamasında bulundu.

'BUNUN ADI DEVRİMDİR'

Türkiye'de büyük bir devrim gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Soylu, "Bunun adı devrimdir. Hiçbirimizin hayal etmeyeceği büyük devrimlerin altına imza atıldı. Bu ülkede akşamın saat 6'sında emekliler maaşlarını alabilmek için kuyruğa girerdi. Hepimiz bunu yaşadık. Yaklaşık bundan 20 yıl önceydi. Batı bu ülkeyi mahkum etmek istemişti. Uçaklara binmek lüks işiydi. Şimdi hava ulaşımının yapıldığı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bu nesil çok şeyler gördü. Bir başbakanın idam edildiği hikayesiyle büyüdük. Hepimizi korkuttular. Tekrar böyle bir şey gerçekleşebileceği için anneler çocuklarını siyasete sokmak istemediler. Bizi birbirimize düşürdüler. Yetmedi, Amerika'dan Avrupa'dan bize parmak salladılar. 'Siz terörle mücadele etmek için yurt dışına çıkamazsınız, sınırlarınızı aşamazsınız' dediler. Bizi küçümsemeye, aşağılamaya çalıştılar. Aslında siyasetin önünü keserken demokrasi, milli irade ve milletin önünü kesmeye çalıştılar. Bunu kurmak zordu. AK Parti bunu kurmak için mücadele etti. AK Parti, Türkiye'yi küçültmeye çalışanlara, 'Siz beceremezsiniz' diyenlere karşı 'Biz gerçekleştiririz, biz yaparız' diyen bir devrim gerçekleştirdi" dedi.

'MUHALEFETİ BECEREMİYORSUN, İKTİDARI NASIL BECERECEKSİN?'

AK Parti teşkilatlarına minnetlerini ileten Bakan Soylu, "Teşkilatlarımıza Batı'nın koyduğu bütün vesayete karşı Türkiye'yi ilerlettiği için, boyun bükmediği için ortaya koydukları büyük fedakarlıklara minnetlerimi, şükranlarımı sunmak için gidiyorum. Allah sizden razı olsun. AK Parti seçime 34.5 ile başladı. Bir tek CHP yöneticisi çıksın desin ki, 'Biz araştırmada 24-25 puana ulaştık.' Hiçbir araştırmada bu puanları göremiyorlar. Tam 20 yıldır muhalefetteler. Biz 20 yıldır iktidardayız. Millet bizimle beraber. Onlara da bir arpa boyu yol aldırmıyorlar. Muhalefeti beceremiyorsun. İktidarı nasıl becereceksin Kılıçdaroğlu? O belediye başkanların sadece senin kuyunu kazmıyorlar, milletin de kuyusunu kazıyorlar. Onların yapamadıklarından dolayı 2023 yılında bu millet sana ayrı bir fatura kesecek. Cumhuriyet tarihinin en başarısız belediyeleri ile CHP karşı karşıya. Milletimiz her şeyi görüyor. Sandık günü gelecek. Biz Ttweetter'dan anlamayız. Biz tweet atarak bu işleri gerçekleştirmeyiz. AK Parti tweet atmaz, tweet atarsa bile iş yapar, tweet atar. Dedikodu yapıp tweet atmaz" ifadelerini kullandı.

'20 YILDIR OYUNLARINI KURAMADILAR'

AK Parti'nin Türkiye'nin ufkunu, vizyonunu başka bir noktaya taşıdığını söyleyen Bakan Soylu, "AK Parti Türkiye'nin gelecek perspektifini başka bir noktaya çekmiştir. Bundan sonra Türkiye'yi çok daha güçlü bir noktaya getireceğiz. AK Parti'nin ortaya koyduğu süreç herkesi umuda sevk etmektedir. Etrafımızdaki coğrafyayı ateş çemberine çevirenlerin hedefi Türkiye'dir. Türkiye'ye bu ateşi sıçratmaktır. 20 yıldır oyunlarını Türkiye'de kuramadılar. Gezi'ye, 6-8 Ekim olaylarına, 15 Temmuz hain darbesine, ekonomik saldırılara rağmen kuramadılar" dedi.

'KİMSE BURASI KÜRDİSTANDIR DİYEMEDİ'

Geçen hafta Muş'a gittiğini ifade eden Soylu, "Muş'ta insanlar huzur içinde. Tokat'ta da öyle. 6-8 Ekim olaylarından birkaç gün önce Muş'ta, Erzurum'da, Derecik'te, Şemdinli'de, Yüksekova'da, Doğu Beyazıt'ta, Cizre'de idim. 3-4-5 Ekim günleri orada teşkilatlarımızı dolaştık. Bu kadrolar çok güçlü kadrolar. Oradan döndüm. Yaklaşık 10 saat sonra 6-8 Ekim olayları başladı. Yaktılar, yıktılar. Türkiye terörle mücadeleyi sadece terör örgütleriyle vermiyor. Onların arkasındakilerle de veriyor. Kimse bizim önümüze çıkıp da 'Burası kürdistandır' diyemedi. Burası Türkiye'dir. Kılıçdaroğlu tezkerenin hesabını milletin önünde ve sandıkta verecek. Kılıçdaroğlu ülkemin huzuru bozulsun, insanlar endişe içinde olsun mu istiyor? Alimallah Cumhurbaşkanımız talimatı vermiştir. Terör kaynağında kurutulacaktır. Bu ülkenin bağımsızlığının kaynağı şehitlerimizdir. Milletimiz bu tiyatronun hepsini görüyor. Kimin Türkiye'nin yarınlarına ambargo koymak isteyenlerle el tutuştuklarını görüyor" dedi.

Koronavirüs salgınına da değinen Bakan Soylu, "Amerika'da hastanelere insanları almadılar. Morglarda cenazeleri dışarı çıkaramadılar. Allah'ın izniyle o beğenmediğiniz, kabahat bulduğunuz şehir hastaneleri ile beraber bütün Türkiye'de pandemiyi onların karşı karşıya kaldığı meselelerle karşı karşıya kalmadan geçirdik. Biz ileriye gidiyoruz, onlar geriye gidiyorlar. Bir Tayyip Erdoğan'a bakın, bir de Kemal Kılıçdaroğlu'na bakın. Tayyip Erdoğan'ı bütün dünya görünce hizaya giriyor. Kemal Kılıçdaroğlu da belediye başkanlarını görünce hizaya giriyor. Gecenin saat 2'sine 3'üne kadar bu ülkenin geleceği için çalışan bir lidere sahibiz. AK Parti teşkilatlarımdan isteğim, Recep Tayyip Erdoğan kadar çalışmalarıdır" ifadelerini kullandı.

'TERÖRÜ MÜ CANLANDIRMAK İSTİYORLAR?'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise yaptığı konuşmada CHP'nin tezkereye 'Hayır' oyu vermesine dikkat çekti. Dağ, "Tezkere oylamasında artık bitmiş olan terörü yeniden canlandırmak için bu tezkereye 'hayır' oyu verenler yeniden terörü mü canlandırmak istiyorlar? Tezkere sadece Türkiye'de bulunan askerlerin yurt dışına gitmesi değildir. Aynı zamanda farklı bölgelerde bulunan askerlerin geriye dönmesi demektir" diye konuştu.

Programın ardından İçişleri Bakanı Soylu, İzmir Havalimanı'na doğru hareket ederek kentten ayrıldı.