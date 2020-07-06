Bakan Soylu: "İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi. - Son Dakika
Bakan Soylu: "İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi.
Bakan Soylu: "İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi.
Bakan Soylu: " İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi. Sokak satıcılarını koordine eden "Alabaylar Çetesine" bir yıllık takip neticesinde darbe...59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara...Şükranlarımız" - ANKARA
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6.07.2020 19:59:22. #1.13#
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