Bakan Soylu: İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de sokak satıcılarını koordine eden uyuşturucu çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli makamlara şükranlarımızla" ifadesine yer verdi.

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ANKARA, -