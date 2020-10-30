Bakan Soylu: İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız - Son Dakika

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız yol, lütfen yolları müdahale ekiplerimize bırakınız" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu , İzmir 'de yolların boş bırakılması gerektiğini belirterek, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız" dedi.

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