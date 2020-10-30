Bakan Soylu: "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız" çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada İzmirlilere çağrıda bulunarak, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
- Kaynak: İHA
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