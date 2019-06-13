Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin güvenidir
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Bakan Soylu: Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin güvenidir

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin güvenidir.

Bakan Soylu: Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin güvenidir, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin güvenidir. Türkiye'de özellikle terörle mücadelede ortaya koyduğunuz kararlılık ve cesaret gelecek nesiller tarafından büyük bir şükranla anılacaktır" dedi.
Bakan Süleyman Soylu, Jandarma'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve beraberindeki heyeti kabul etti. Soylu kabulde, Jandarma Teşkilatının, tüm sorumluluk alanlarında yürüttüğü çalışmalarla bir başarı tarihi yazdığını belirterek, kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bakan Soylu, Jandarmanın ülkede huzur ve güveni sağlamak için büyük bir mücadele gösterdiğini söyleyerek, "Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin güvenidir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Özellikle en çok takdir ettiğim husus ise sürdürülebilirliği ve aynı zamanda teknolojiyi en üst düzeyde takip etme kararlılığıdır. Bu, karşı karşıya kaldığı bütün kötülükleri ortadan kaldırmaya yönelik Jandarma Teşkilatımızı ayakta tutan en önemli unsurdur. Bunu aynı şekilde devam ettirmeniz bana göre Jandarma Teşkilatımızın başarısını katbekat artırarak sürdürecektir" dedi.
Jandarma ve Emniyet teşkilatlarının yüzün üzerindeki ülkeye eğitim verdiğini kaydeden Bakan Soylu, "Türkiye'de özellikle terörle mücadelede ortaya koyduğunuz kararlılık ve cesaret gelecek nesiller tarafından büyük bir şükranla anılacaktır. Çünkü onları daha güvenli, terörden arındırılmış, üzerine oyun oynanmaya çalışılan ve zayıflatılmaya çalışılan bir Türkiye'den çekip güçlü, büyük ve herkesin yarından emin olduğu güvenli bir Türkiye'ye doğru adım attırıyorsunuz" diye konuştu.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ise Jandarma Teşkilatının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himaye ve talimatları doğrultusunda görev yaptığını, 180 yıldır var olan teşkilatın bundan sonra da aynı kararlılıkla görevini sürdüreceğini ifade etti. Kabulde, Bakan Soylu, Orgeneral Çetin ve beraberindeki komutanlardan terörle mücadele operasyonları detaylı bilgi aldı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:15 Kaynak: DHA
Türkiye, Süleyman Soylu, Jandarma, Güncel
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