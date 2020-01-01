Bakan Soylu, jandarma ve polis kontrol noktasında güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu, jandarma ve polis kontrol noktasında güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Bakan Soylu, jandarma ve polis kontrol noktasında güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, jandarma ve polis kontrol noktalarında güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Bakan Soylu, jandarma ve polis kontrol noktasında güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı, System.String[]

İçişleri Bakanı Soylu, jandarma ve polis kontrol noktalarında güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'le birlikte yılbaşını Mehmetçik ile geçirmek üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine hareket etti. Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'nda yoğun sisten dolayı inemeyen uçak, Van Ferit Melen Havalimanı'na indi. Hava koşullarının elverişsiz olmasından dolayı helikopteri de kalkmayınca Hakkari'ye karayolu ile gitti. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Yeni Köprü Jandarma Kontrol Noktası ile aynı güzergahta olan Depin Polis Kontrol Noktası'na uğrayan Bakan Soylu ve beraberindekiler, buradaki güvenlik güçlerinin yenini yılını kutladı.

(İHA)

Süleyman Soylu, Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı
Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi

Son Dakika Haberleri
15:16 Yeni yılı kostümlerle denize girerek kutlayıp, bağış topladılar - Son Dakika
15:16 Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldü - Son Dakika
15:16 Niğde maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
15:16 Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine ceren adı verildi - Son Dakika
15:11 Kızılay'ın merhamet eli dünyaya örnek oluyor - Son Dakika
15:00 Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Son Dakika
14:30 Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 15:18:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu, jandarma ve polis kontrol noktasında güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]