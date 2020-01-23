Bakan Soylu jandarmanın 2019 yılı değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Jandarma Genel Komutanlığındaki Orgeneral Eşref Bitlis Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de yer aldı.

Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda, terör, emniyet ve asayiş konularında değerlendirme yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, çeşitli branşlarda başarılı olan 18 personel ve sporculara ödüllerinin de Bakan Soylu tarafından verildiği bildirildi.