İTALYA'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ödüle layık görüldü. Ödülü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teslim aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'ne katıldı. Törende, İçişleri Bakanlığı'nın aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede uygulaması KADES, ödüle layık görüldü. Bakan Soylu, ödülü alarak, KADES'in kadına karşı şiddetle mücadeledeki önlemlerinden sadece biri olduğunu söyledi.